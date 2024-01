ASCOLI PICENO- Nuovo arrivo in casa Ascoli, si tratta del terzino sinistro Raffaele Celia. La società bianconera ha comunicato l’acquisizione a titolo definitivo dalla Spal

Nato il 4 marzo 1999 a Catanzaro, nel pomeriggio sosterrà la prima seduta di allenamento col gruppo. Il neo acquisto vestirà la maglia numero 13 e rappresenterà una valida alternativa a Falasco.

Chi è Raffaele Celia. Mancino, abile tecnicamente, veloce e offensivo con esperienza in serie C e anche in B, è cresciuto nei settori giovanili di Catanzaro e Sassuolo (con cui ha vinto un Torneo di Viareggio) nel 2018 inizia la sua ca con cui inizia la carriera professionistica con il Cuneo per poi passare la stagione successiva all’Alessandria, in serie C. Ad agosto 2021 passa a titolo definitivo alla SPAL, con cui firma un triennale, due stagioni in serie B con rispettivamente 27 e 28 presenze e la prima parte di stagione in serie C 2023/24 con 16 presenze a tabellino.

