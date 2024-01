SPINETOLI – Continuerà anche nel 2024, “Pillole in Movimento”. Il progetto dell’Asd Gruppo Podistico Avis Spinetoli-Pagliare sulla salute fisica e mentale dei cittadini – iniziato nel 2022 – fino a oggi ha contato 6000 presenze e altrettante ore di attività.

“Come assessore allo sport non posso che essere contento e fiero di quello che fa il gruppo podistico sul territorio – commenta Andrea Tassoni – Un’attività molto importante per la cittadinanza. L’associazione ha fatto richiesta per l’utilizzo della pista ciclabile e l’Amministrazione ha prontamente risposto in maniera favorevole, oltre a fornire il proprio patrocinio. Salute mentale e fisica e socialità migliorano la qualità della vita”.

Il progetto è aperto a tutte le età essendo di fatto “una palestra di strada” in quanto si svolge all’aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 20.30 alle 21.30 sulla pista ciclopedonale illuminata di Pagliare del Tronto.

“La staccionata molto utile al progetto, realizzata all’inizio pista ciclopedonale in via Vecchi – dichiara il presidente del Gruppo Podistico Ubaldo Sabbatini – è stata realizzata appositamente dall’Amministrazione Comunale per agevolare le attività iniziali e finale di ogni giorno”.

“Pillole in Movimento” beneficia della presenza della istruttrice Silvia Citeroni Maurizi, che cura gli esercizi di riscaldamento e di stretching, e del team Sanitario composto dai dottori Francesco Morganti (medico sociale del Gruppo Podistico), Valentina Parisani (Biologa nutrizionista) ed Emilio Scarpellini (della struttura sanitaria di Sbt) che valutano continuamente i risultati delle analisi che vengono effettuate.

Per avere più informazioni: 328/1321674 (Ubaldo).

