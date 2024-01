ASCOLI PICENO – Da sabato 13 gennaio, fino a lunedì 15, si svolgeranno le operazioni di trasloco degli uffici Servizi sociali del Comune di Ascoli.

Un’operazione necessaria alla luce del fatto che l’edificio di via Giusti, dove sono stati ospitati finora gli uffici, sarà destinato a housing sociale nell’ambito del Piano nazionale per la qualità dell’abitare finanziato con fondi PNRR.

La nuova dislocazione è stata individuata al piano terra del compendio Ferrucci, in adiacenza alla Casa Albergo.

In ragione del trasloco, fino alla giornata di venerdì 19, gli uffici dei Servizi sociali potrebbero presentare problemi con la telefonia e la connessione internet.

Quindi, per ovviare a questi eventuali disagi, la cittadinanza potrà rivolgersi all’Ufficio relazioni con il pubblico (piazza Arringo 7, 0736/298.910-916-969-917).

In alternativa, recarsi direttamente in via Berardo Tucci (piano terra del compendio Ferrucci, in adiacenza alla Casa Albergo).

