ASCOLI PICENO- Mister Castori ha parlato così alla vigilia della sfida col Parma:

“La sosta l’abbiamo utilizzata per mettere a posto la condizione atletica e gli aspetti tattici; siamo consapevoli della difficoltà dell’impegno, ma consci di poter fare risultato a Parma, al di là della caratura tecnica dell’avversario. Domani servirà dare il massimo e anche di più di quel che abbiamo, oltre all’umiltà perché ci sarà da sacrificarsi molto. I crociati hanno le qualità per stare benissimo in Serie A, ma le partite vanno giocate e ritmo, intensità e pressione possono mettere in difficoltà anche loro. Dobbiamo essere convinti di poter portare a casa il risultato. Recuperiamo Nestorovski e Falzerano che ci danno soluzioni in più rispetto al girone di andata, che abbiamo chiuso con tanti infortuni. Gli arrivi di Valzania e Celia sono stati importanti per integrare l’organico, li ho trovati bene, Celia ha giocato domenica con la Spal, Valzania necessita di minutaggio, sono entrambi convocati, quindi è chiaro che potrebbero giocare, li conosco e non ci saranno difficoltà a metterli in linea con l’organizzazione tattica della squadra. Nestorovski e Falzerano si sono allenati in questo periodo di sosta, stanno bene e, anche con i due nuovi arrivati, vedo l’orizzonte più sereno e chiaro, considerando che i lungodegenti sono un po’ più vicini al tornare in gruppo”.

