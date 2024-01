Parma-Ascoli, match valido per la 20^ giornata del Campionato di Serie BKT.

Stadio “Tardini “domenica 14 gennaio, alle ore 16:15.

Nell’Ascoli che sfida la capolista torna a disposizione Giovane, che nell’ultimo turno di campionato col Cittadella aveva scontato la giornata di squalifica. Assente Bayeye, impegnato con la Nazionale congolese in Coppa d’Africa.

Indisponibili: Bogdan, Caligara, Kraja, Tavcar

FORMAZIONI UFFICIALI

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Balogh, Circati, Coulibaly (45’ Di Chiara); Estevez, Hernani (45’ Bonny); Man, Bernabé (87’ Charpentier), Mihaila (65’ Partipilo); Benedyczak (65’ Cyprien). A disp.: Turk, Corvi, Osorio, Begic, Colak, Sohm, Hainaut. All. Pecchia

ASCOLI (3-5-2): Viviano; Botteghin, Bellusci, Quaranta; Falzerano (71’ Adjapong), Masini (71’ Valzania), Di Tacchio, Giovane (82’ Milanese), Falasco (71’ Celia); Mendes, Rodriguez (75’ Nestorovski). A disp. Barosi, Haveri, Gnahoré, D’Uffizi, Manzari, Maiga, Rossi. All. Castori

RETI: 60’ Botteghin (A), 69’ Delprato (P)

NOTE: ammoniti Masini (A), Mihaila (P), Di Chiara (P), Quaranta (A). Espulso Bellusci (A) al 92’ per somma di ammonizioni. Spettatori 11.269 (di cui 7.452 abbonati) per un incasso di 88.420,45 € (rateo abbonamenti 54.033,45 €). Rec. 2’ pt

, 5’ st

ARBITRO Francesco Fourneau della sezione di Roma 1

Assistenti Mattia Scarpa di Reggio Emilia e Mario Vigile di Cosenza. Quarto Ufficiale Simone Galipò di Firenze, al VAR Lorenzo Maggioni di Lecco, AVAR Francesco Cosso di Reggio Calabria.

“Complimenti ai ragazzi per come hanno interpretato la partita e per come si sono sacrificati, complimenti anche a chi è entrato, contribuendo a portare a casa il risultato. La corsa salvezza è partita” – così Mister Castori ai microfoni di Sky al termine di Parma-Ascoli.

Queste le dichiarazioni rilasciate nella sala stampa del Tardini:

Sono contento perché abbiamo fatto la partita che dovevamo, siamo andati a prenderli alti, siamo andati in vantaggio e avremmo potuto raddoppiare con Rodriguez e, a quel punto, non credo che il Parma ci avrebbe ripresi. Non voglio recriminare, sono contento perché abbiamo giocato con personalità, portando via contro la prima della classe un punto che ci dà fiducia”.

Così Francesco Di Tacchio alla WEB TV ASCOLI CALCIO:

“Siamo contenti per aver ottenuto un risultato positivo a casa della prima in classifica, è un punto di partenza, sappiamo che c’è da lavorare tanto, ma pian piano arriveranno i risultati. Abbiamo giocato una buona partita, soprattutto in fase di non possesso contro una grande squadra, l’abbiamo preparata bene. Dobbiamo giocare sempre da squadra, siamo passati in vantaggio, siamo stati sfortunati in occasione del gol del pareggio, potevamo anche raddoppiare. In occasione del pari del Parma sono stato sfortunato, l’ho vista all’ultimo secondo, potevo fare meglio, ma pensiamo alla prossima. Il punto di oggi ci dà consapevolezza d’essere una buona squadra. Valzania e Celia si sono calati bene in questa realtà, oggi il loro ingresso ci ha dato una grande mano”.

Note: dati settore ospiti del Tardini: 394

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.