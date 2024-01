CASTEL DI LAMA – Con il Servizio civile universale la Cooperativa Ama Aquilone offre l’opportunità a cinque giovani, tra i 18 e 28 anni, di svolgere un anno di esperienza all’interno della propria realtà. Ragazze e ragazzi potranno arricchire il proprio bagaglio di conoscenze e consapevolezze svolgendo attività educative e di promozione culturale rivolte agli stranieri oppure potranno offrire supporto a minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale.

Anche quest’anno, infatti, sono stati approvati i progetti promossi dal Cnca, Coordinamento nazionale comunità di accoglienza, ente accreditato di prima classe presso l’Ufficio nazionale del Servizio civile, con cui la Cooperativa ospiterà, ragazze e ragazzi. Le domande di candidatura dovranno prevenire entro e non oltre il 15 febbraio alle ore 14. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto, pena l’esclusione dalla partecipazione della selezione. Il Servizio Civile ha una durata di 12 mesi, con un impegno di 25 ore settimanali per 5 giorni lavorativi per un contributo mensile di 507,30 euro.

Di seguito i due progetti a cui è possibile partecipare:

“DaFF: Da ferite a feritoie. Strategie di coping e resilienza – 2023”, l’obiettivo del progetto è quello di garantire ai minori più vulnerabili di completare l’istruzione primaria e secondaria, promuovendo rilevanti ed efficaci risultati di apprendimento. Sono tre i posti disponibili presso la comunità educativa che accoglie minori con gravi difficoltà familiari “Casa la Navicella”, in via Navicella 148 ad Ascoli.

“SISMaG – sostegni integrati al maternage genitoriale”, un progetto volto a migliorare la qualità della vita e delle relazioni delle donne e madri che vivono in condizioni di vulnerabilità, vittime di violenza o nucleo monogenitoriale in difficoltà. Due i posti disponibili presso la comunità terapeutica specialistica “Casa A. Agostini”, strada Vicinale Schiavoni 11 a Pagliare del Tronto.

La domanda può essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma Domande Online (DOL), raggiungibile all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/.

Per maggiori informazioni è possibile contattare Giada Di Nicola all’indirizzo mail [email protected] oppure al numero 328 5591192 dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.

