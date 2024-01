Lo show è il primo di quattro appuntamenti della rassegna “Stand Up Comedy”

ASCOLI PICENO – Quattro appuntamenti tra satira e comicità al Breaklive di Ascoli Piceno.

Il locale si prepara a una brillante rassegna “Stand Up Comedy”, realizzata sotto la direzione artistica del grande Giorgio Montanini.

Sarà lo stesso Montanini ad aprire per primo il sipario giovedì 18 gennaio con il suo nuovissimo spettacolo “C’e’ sempre qualcosa da bere”.

Il 15 febbraio sarà poi la volta di Giorgio Magri, seguito il 14 marzo da Chiara Becchimanzi con il suo show “Terapia di Gruppo”. Chiuderà la kermesse Francesco Capodaglio il 18 aprile.

Per info e prenotazioni: 0736 344251 – [email protected]. Il locale è in via del Commercio 70 ad Ascoli Piceno.

Per tutti gli aggiornamenti visita il sito internet linktr.ee/breaklive

