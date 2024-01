L’iniziativa, che proseguirà fino al 13 maggio 2024, viene realizzata dal Circolo Acli Oscar Romero grazie alla collaborazione di U.S. Acli Marche Aps, Teatro delle Foglie e Danzarte

SPINETOLI – Ogni lunedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 10 presso Danzarte in via 8 marzo numero 18 a Pagliare del Tronto si svolge un corso di yoga olistico tenuto dall’insegnante Eugenia Brega.

L’iniziativa, che proseguirà fino al 13 maggio 2024, viene realizzata dal Circolo Acli Oscar Romero grazie alla collaborazione di U.S. Acli Marche Aps, Teatro delle Foglie e Danzarte.

“Diventa nostro associato e potrai partecipare ad un corso – dicono i dirigenti del Circolo Acli Oscar Romero che promuove l’iniziativa – che intende far conoscere di più nel territorio una attività sana come quella dello yoga, che ha evidenti benefici per la salute di coloro che la praticano con regolarità”.

Fare attività fisica è particolarmente importante per persone di ogni età. Adottare stili di vita non corretti, con fattori di rischio come ad esempio la sedentarietà, può portare all’insorgere di varie patologie di cui è possibile contrastare l’insorgere attraverso ad esempio l’incremento delle opportunità di movimento.

Per informazioni ed iscrizioni si può contattare il numero 3442229927.

