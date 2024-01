ASCOLI PICENO- L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica l’acquisizione a titolo temporaneo dall’Odense BK di Sauli Väisänen, difensore della Nazionale finlandese.

Nato il 5 giugno 1994 a Helsinki, Väisänen torna in Italia dopo una parentesi di sei mesi nel club danese dell’Odense. Con oltre 200 presenze nei professionisti, di cui la metà fra Serie A e B, vestirà la maglia numero 16.

Difensore che ha giocato in prevalenza in una retroguardia a tre, è dotato di buona velocità e discreta lettura del gioco avversario. Ha calcato i campi di Serie A per due stagioni con la Spal dal 2017, poi tanta serie B cinque stagioni tra Crotone, Chievo e Cosenza.

