ASCOLI PICENO- Altro arrivo in casa Ascoli Calcio, acquisizione a titolo temporaneo dall’AC Milan delle prestazioni sportive del portiere Devis Estiven Vasquez Llach.

Colombiano di Barranquilla, classe ’98, è reduce dall’esperienza in Championship con lo Sheffield Wednesday.

Da valutare ora la posizione di Davide Barosi che arrivato nel mercato estivo con un contratto di 4 anni e proclamato come grande colpo, non ha mai trovato convito troppo lo staff e non ha mai trovato spazio a parte le prime uscite stagionali e in occasione della squalifica di Viviano. Vasquez sarà così il vice Viviano e per Barosi si cerca una soluzione in serie C per farlo giocare con continuità.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.