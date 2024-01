CASTORANO – Torna l’appuntamento con “Scrivere per la Musica”, il Premio Nazionale di Poesia Città di Castorano. Il 27 gennaio, in Sala Consiliare alle 17:30 , verrà presentata la poesia vincitrice arrangiata dal Maestro Sergio Morganti e cantata da Ciro D’Alessio.

“Questa è la quinta edizione che l’Amministrazione Fanesi porta avanti – commenta Daniela Vittori, vice sindaco con delega alla Cultura. Il concorso non si è mai stoppato, nemmeno durante la pandemia. Teniamo tantissimo al progetto e la risposta che ottiene a livello nazionale è molto alta: sono giunte centinaia di poesie da tutta Italia di autori di varie età. Dopo un lavoro di raccolta da parte degli uffici comunali, di selezione fatta dalla giuria, finalmente, il 27 gennaio ascolteremo la poesia vincitrice trasformata in musica. Lo considero un momento magico anche per i rapporti umani che genera tra gli autori delle poesie e gli abitanti di Castorano e che rendono unico il concorso. Il nostro è un paesino così piccolo che però arriva lontano”.

La direzione artistica anche quest’anno è stata affidata al vulcanico Luca Sestili:

“C’è un’intera comunità che si mobilità per Scrivere per la Musica, e lo si percepisce nel fermento che c’è per la premiazione in sala consiliare”.

Per la 19° edizione Sestili propone l’intrattenimento di un trio particolarissimo con base locale e costole nazionali formato da Kriss Corradetti chitarrista e compositore marchigiano che presenterà “Jazz Man Doit” con tracce originali e cinque tributi a brani famosi della musica italiana, in cui utilizzerà lo strumento italiano per antonomasia, il mandolino. Corradetti sarà accompagnato dal flautista Giacomo Lelli (ha suonato Goran Kuzminac, con Clive Bunker dei Jethro Tull ) e Massimo Manzi, nome di primo piano della scena jazz italiana. La voce recitante per le tre poesie finaliste sarà di Chiara Conti che ha lavorato Carlo Lizzani, Marco Bellocchio, Dario Argento e Franco Battiato e attualmente ha una parte nella serie Un Posto al Sole e Commissario Ricciardi.

“Siamo orgogliosi che il concorso ottenga sempre più successo – continua il Sindaco Graziano Fanesi – adattandosi anche a situazioni particolari come la pandemia, in cui l’edizione fu in streaming. Ringrazio Daniela Vittori per il supporto fondamentale nella realizzazione dell’evento come mia vice e come delegata alla Cultura”.

Ogni anno dall’edizione di “Scrivere per la Musica” nasce un libro con le 20 poesie finaliste e che rappresenta la memoria storica del festival, in passato veniva allegato il cd oggi, al passo con i tempi, la poesia vincitrice arrangiata potrà essere ascoltata in tutte le piattaforme web.

La presentazione dell’evento si è svolta nei locali parrocchiali (di via Castellana, 13/15) in cui è stata appena inaugurata una mostra fotografica della “International Photography Competition”, promossa dallo Studio Logico, una società umbra che ha ideato un progetto per la promozione dell’ambiente urbano, le aree verdi e i parchi.

“Il concorso fotografico grazie al quale è nata la mostra è stato indetto nel 2021 – ricorda Daniela Vittori – e come Amministrazione concedemmo subito il patrocinio gratuito per via delle assonanze dei temi trattati con il nostro progetto “Percorso Natura”, che porteremo presto a termine. Le fotografie, dopo essere esposte per la prima nazionale a Castorano, saranno ospitate in comuni importanti come Pesaro, Torino, Vicenza e Fermo”.

La mostra a ingresso gratuito sarà visitabile dal venerdì alla domenica dalle 16 alle 19 fino al 7 aprile.

