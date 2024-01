L’evento offrirà una serie di attività grazie alla partecipazione dei volontari delle associazioni nella gestione dei molti laboratori messi in campo

FOLIGNANO – L’associazione “L’ingegno di Dedalo” e l’associazione “Sleghiamo la Fantasia”, con il patrocinio del Comune di Folignano, organizzano un evento rivolto a tutti gli appassionati di Lego di ogni età e a chi si vuole avvicinare a questo fantastico mondo per la prima volta. Sarà un’occasione straordinaria per condividere la passione per i mattoncini con altri appassionati.

“Folignano Brick” si terrà sabato 27 e domenica 28 gennaio, presso il PalaRozzi a Villa Pigna di Folignano: sarà un fine settimana dedicato all’universo dei mattoncini Lego. L’evento offrirà una serie di attività grazie alla partecipazione dei volontari delle associazioni nella gestione dei molti laboratori messi in campo.

«Questo progetto arricchirà l’offerta di eventi nel nostro territorio. Nel suo piccolo, Folignano sarà la Capitale dei Lego – afferma il sindaco Matteo Terrani -. Abbiamo ricevuto tante dimostrazioni d’interesse da fuori: segno di un evento ben pensato e strutturato. Abbiamo cercato sempre di sostenere progetti di qualità, manifestazioni come questa meritano il nostro sostegno e la nostra fiducia. Mi piace soprattutto l’idea della solidarietà con il coinvolgimento di persone che hanno più bisogno di altri».

«Si tratta di un evento del tutto nuovo per il nostro territorio dedicato al mondo dei Lego – sottolinea Laura Addis, consigliera con delega alla cultura –. Abbiamo subito detto sì a questo progetto: abbraccia diversi settori, ha buone potenzialità ed è molto attrattivo. Ci saranno tante occasioni per tutte le fasce d’età».

Il programma

Ci sarà un’area esposizione Lego con le opere d’arte più sorprendenti e creative realizzate da talentuosi costruttori di Marche Brick-Rlug. E poi laboratori creativi dove poter mettere alla prova le abilità costruttive con aree dedicate, un’area gioco per i piccoli (0/5 anni) progettata con set Lego Duplo. In programma il concorso “Slega la fantasia”: libera creatività per tutti i ragazzi delle scuole elementari e medie. Regolamento completo su www.lingegnodidedalo.it

Gli orari

Sabato mattina l’appuntamento sarà dedicato esclusivamente alle associazioni dei ragazzi disabili del territorio e ai loro familiari, per offrire un momento “speciale” con giochi e attività specifiche. Apertura al pubblico sabato pomeriggio dalle 14.00 alle 18.30 e tutta la giornata di domenica dalle 10.00 alle 18.30. L’ingresso è gratuito.

