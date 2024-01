CASTORANO – Castorano ottiene un finanziamento per l’efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport. La spesa totale per i lavori sarà di 130 mila euro di cui 100 della Regione Marche e i restanti 30 mila euro se ne farà carico il Comune.

Il progetto prevede la razionalizzazione dei consumi energetici, garantendo una diminuzioni di costi per l’ente comunale e un miglior comfort a chi utilizzerà la struttura. Sarà rifatto e isolato termicamente il tetto per fare in modo che la il palazzetto non disperda calore verso l’esterno in inverno e non si surriscaldi durante estate.

“Il nostro progetto – commenta il Sindaco Graziano Fanesi – è stato uno dei pochi finanziati della provincia di Ascoli Piceno. I lavori di manutenzione dell’impianto erano ormai diventati necessari per permettere alla locale società sportiva, la Bocastrum United (attualmente prima nella classifica provinciale di serie D), di svolgere il Campionato di Calcio a 5 e per renderlo fruibile alla cittadinanza”.

Continua il lavoro dell’Amministrazione di Castorano che si dimostra sempre sensibile alle tematiche di sostenibilità ambientale. Ricordiamo la sostituzione dell’impianto di illuminazione con la tecnologia led, il posizionamento di punti luce alimentati da pannelli fotovoltaici e anche l’adesione alla Rete dei Comuni sostenibili: un impegno che rafforza la dedizione della squadra capeggiata da Fanesi a costruire un futuro migliore per il paese, basato su uno sguardo attento all’ambiente e al benessere dei cittadini. Una pratica, questa, che si rivela virtuosa anche a livello economico dato che genera un risparmio.

