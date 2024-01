ASCOLI-SÜDTIROL, match valido per la 23^ giornata del Campionato Serie BKT, in programma domenica 4 febbraio, alle ore 16:15, al Del Duca di Ascoli.

ASCOLI PICENO – L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con il Torino FC per la risoluzione anticipata del prestito di Kevin Haveri. Poche le sue presenze in bianconero 6 partite di Serie B tute da subentrato e una gara di Coppa Italia contro il Verona.

Saranno in vendita dalle ore 16:00 di domani, martedì 30 gennaio, i biglietti per assistere ad ASCOLI-SÜDTIROL, match valido per la 23^ giornata del Campionato Serie BKT, in programma domenica 4 febbraio, alle ore 16:15, al Del Duca di Ascoli.

Per l’occasione il biglietto per la Curva Nord sarà in vendita al prezzo di 10,00 € per le tariffe Intero, Donna, Senior e U18 (resta a 3,00 € lo Junior).

Il circuito di riferimento per l’acquisto è Ticketone (online o nei punti vendita abilitati).

