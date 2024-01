FOLIGNANO – Grandi emozioni durante la “Festa del pensionato” a Folignano. L’evento, giunto alla sua ventunesima edizione, ha visto domenica scorsa la partecipazione di quasi 300 persone.

Organizzato dal Comune con la collaborazione dell’associazione “Le 5 Contrade”, nel ristorante Parco dei Tigli a Piane di Morro, è stata celebrata una messa con il vescovo di Ascoli, mons. Gianpiero Palmieri. In seguito è stato offerto il pranzo agli ultranovantenni, omaggiati anche con un riconoscimento. Nell’occasione è stata consegnata una targa alla centenaria folignanese Franceschina Scarpetta.

E poi tanta commozione per l’encomio concesso a Emilia Forlini: la donna, residente a Villa Pigna, si è quotidianamente presa cura, con grande affetto e per mero spirito di solidarietà, soprattutto nel periodo più intenso della pandemia da Covid, di una concittadina anziana, gravemente malata e priva di parenti prossimi, assistendola spesso anche in orario notturno, presso il suo domicilio, fino al momento della sua scomparsa. Emilia ha poi adottato anche la cagnolina dell’anziana.

«Abbiamo trascorso momenti bellissimi insieme ai nostri anziani – afferma l’assessore alle politiche della terza età, Serena Accorsi –. C’è stato tanto lavoro dietro, siamo fieri e soddisfatti. Ringrazio l’associazione “Le 5 Contrade” e la presidente Lorena Giuliani, il nostro vescovo e tutti coloro che hanno partecipato a questa splendida giornata».

