ASCOLI – Il Prefetto di Ascoli Piceno, dottor Sante Copponi ha incontrato il Presidente Fai Marche, professoressa Alessandra Stipa accompagnata dal Vice Capo Delegazione Fai di Ascoli Piceno, professoressa Vittoria Minola e dalla signora Angela Vatielli, Referente Fai Regione Marche.

Nel corso di un cordiale incontro il presidente ha illustrato al Prefetto di tutte le iniziative sviluppate nella provincia di Ascoli Piceno per valorizzare e far conoscere il patrimonio culturale del territorio, per rendere fruibili alla cittadinanza i beni del Fec gestiti dal Ministero dell’Interno.

Il Prefetto nel ringraziare il Presidente per l’importante attività svolta per la valorizzazione dei beni culturali, che costituiscono anche un fattore di sviluppo per il turismo, ha assicurato la massima collaborazione e la presenza per tutte le iniziative che saranno assunte nel corrente anno.

