CASTIGNANO – Si respira aria di festa a Castignano. In atto gli ultimi preparativi prima dell’apertura dello Storico Carnevale.

L’appuntamento inaugurale è fissato per sabato 3 febbraio, alle ore 23 presso la Struttura Polifunzionale Predaia, con un’appuntamento ormai fisso, il Veglione in maschera a tema specifico, il titolo della serata 2024 sarà: “Mpara l’arte e mittela da parte”. Si potrà scegliere quindi il travestimento che più piace, purché attinente ad una professione attuale, o desiderata, o viaggiare con la fantasia ed inventarne addirittura una. Sicuramente non mancheranno e saranno benvolute originalità e ironia.

All’interno della serata sarà inoltre previsto un concorso a premi, con 2 ingressi omaggio per il Veglionissimo di Carnevale, sabato 10 febbraio, per la maschera che verrà scelta come la più simpatica e originale del party. Insomma dalle 23 fino all’alba, si ballerà e si canterà, accompagnati dalle note del Dj Manuele Capannelli.

L’ingresso al Veglione sarà di 5 euro, con possibilità di prenotare anche tavoli al prezzo di 10 euro chiamando o scrivendo al numero 339/8370941 (cellulare Pro Loco).

Una festa che si annuncia come sempre molto affollata ed apprezzata, non solo perché quest’anno ricade la decima edizione dell’evento così organizzato in tempi moderni, ma anche e soprattutto per l’originalità dei temi, sempre diversi e ricercati, per il clima festoso e allo stesso tempo accogliente dei castignanesi, da sempre legati alla tradizione e alla baldoria carnascialesca, e per la partecipazione attiva dei numerosi e curiosi forestieri.

