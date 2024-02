ASCOLI PICENO – L’inedita cerimonia della chiave della città che il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, consegnerà a Re Carnevale sarà una vera e propria anteprima della manifestazione carnascialesca ascolana, tra interventi a sorpresa e gags che coinvolgeranno anche tutti i cittadini che vorranno essere presenti. L’appuntamento, da non perdere, è confermato per sabato prossimo 3 febbraio alle ore 12 davanti a Palazzo dei Capitani, con quello che a questo punto può essere considerato a tutti gli effetti il primo evento dell’edizione 2024.

LE FESTE IN MASCHERA

Un’edizione, quella di quest’anno, che sarà caratterizzata, oltreché dai tradizionali e coinvolgenti appuntamenti con la spontaneità e creatività di maschere e gruppi, anche dalla voglia di riscoprire lo spirito delle feste in maschera che già nella storia della manifestazione carnascialesca ascolana avevano avuto un importantissimo ruolo in passato. In questa direzione, dunque, si è mossa l’associazione “Il Carnevale di Ascoli” per implementare ulteriormente questo aspetto, sulla scia di quelli che erano una volta i classici veglioni mascherati. E, a dimostrazione di ciò, c’è la fitta calendarizzazione di eventi musicali molto attrattivi nell’ambito del programma ufficiale 2024, a partire dalla giornata del giovedì grasso con l’esibizione in piazza del Popolo di Cristina D’Avena e i Gem Boy per arrivare fino al martedì grasso con lo show musicale conclusivo molto coinvolgente con i “Doctor Vintage”, includendo le novità programmate dalle associazioni giovanili per le giornate del venerdì e del lunedì.

“E’ nostro obiettivo – sottolineano il presidente Marco Olori e tutto il consiglio direttivo dell’associazione “Il Carnevale di Ascoli” – valorizzare il nostro Carnevale, che vive di creatività, fantasia e grande partecipazione, attraverso tutte le sue iniziative legate al percorso storico della manifestazione e alla tradizione. Per questo motivo, oltre a puntare sugli appuntamenti canonici come ad esempio il concorso per gruppi mascherati, la Raviolata e il cerimoniale di consegna della chiave della città, vogliamo riportare in auge anche l’aspetto degli eventi musicali in maschera, in linea con i veglioni mascherati di una volta. Per questo abbiamo provato a intensificare tali appuntamenti nell’ambito del programma 2024”. “In questo contesto – rimarcano Olori e il direttivo – punto di riferimento importante sarà il Circolo cittadino che ringraziamo per la disponibilità e che ci consentirà di riproporre, come già avvenuto lo scorso anno, un appuntamento col ballo in maschera nel segno della tradizione per il sabato di Carnevale, ovvero il 10 febbraio”.

IL CALENDARIO

Come detto, il programma 2024 sarà arricchito anche da un nutrito numero di eventi musicali e feste in maschera. Si comincia già il giovedì grasso (8 febbraio) con l’esibizione pomeridiana, alle ore 16, di Cristina D’Avena insieme ai Gem Boy. Il venerdì (9 febbraio), invece, prevede dalle ore 17 circa, nel giardino vescovile dietro Piazza Arringo, un appuntamento aperto a tutti, a cura delle associazioni giovanili, con musica jazz e un aperitivo “colorato”. Il sabato (10 febbraio), dopo che alle 16 suoneranno live in piazza del Popolo gli “On Air”, ritornerà – come annunciato – il veglione in maschera al Circolo cittadino, nella sede storica di corso Mazzini (anche con ingresso dopo cena). La domenica (11 febbraio) sarà invece caratterizzata, a partire dalle 19,30 dalla musica per animare Piazza del Popolo grazie al dj Ubby. Da rimarcare, poi, la novità del lunedì (12 febbraio) che sarà rivitalizzato grazie ad un doppio evento, in Piazza del Popolo, a cura sempre delle associazioni giovanili cittadine coinvolte dall’associazione “Il Carnevale di Ascoli”: dalle ore 19 “All-in, tutti in maschera” e poi ancora dalle 21 in poi, musica in piazza con dj e artisti emergenti con esibizioni “live”. Per poi arrivare al gran finale del martedì grasso (13 febbraio), con la festa conclusiva, sempre in piazza, subito dopo le “nomination” dei gruppi mascherati, con la musica dei coinvolgenti “Doctor Vintage”, già presenti in piazza sia nel 2020 che nel 2023. Feste e maschere, dunque, per tutti i gusti.

