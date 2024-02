ASCOLI PICENO – Con specifico riferimento a tutte le aree interessate dallo svolgimento del Carnevale ascolano si richiama, altresì, all’osservanza della vigente Ordinanza Sindacale n. 731 del 19/12/2023, compreso il punto 5) che, testualmente, dispone: “.. il divieto di cui al precedente punto 1) (divieto di somministrazione e vendita di tutti gli alimenti e bevande in contenitori pericolosi) opera anche per la somministrazione e consumazione nelle aree pubbliche esterne e di pertinenza delle attività legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico, se in concomitanza della realizzazione di eventi e manifestazioni con allestimenti nelle predette aree”, che ha efficacia per tutto il periodo della manifestazione del Carnevale 2024

