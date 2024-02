CASTEL DI LAMA – “L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Marche ha approvato il progetto esecutivo per l’intervento sull’ex municipio di Castel di Lama, per un importo di 946.871 euro. Il prossimo passo è rappresentato dall’indizione della gara di affidamento dei lavori che consentirà di procedere con la realizzazione di uno spazio polifunzionale, a disposizione della comunità. Un altro, ulteriore, segnale di come stiamo dando corpo al cambio di passo della ricostruzione, velocizzando al massimo le procedure. Un incessante e proficuo lavoro reso possibile grazie al lavoro svolto in tandem con l’Usr e la Regione Marche guidata da Francesco Acquaroli”.

Così il Commissario straordinario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli in merito all’intervento

previsto nella città picena situata lungo la vallata del Tronto.

Al termine dei lavori (soggetto attuatore è il Comune) l’edificio, ubicato in via Roma, sarà adibito ad archivio, biblioteca e museo.

La struttura si sviluppa su quattro livelli fuori terra e, a causa degli eventi sismici del 2016/2017, ha subito una serie di danni a livello strutturale. In particolare, sulle murature portanti sono presenti lesioni diffuse

in corrispondenza delle aperture e agli incroci dei setti murari portanti. Si registra poi un importante crollo della volta in mattoni del piano seminterrato.

Il progetto si pone la finalità di conservare il bene (il periodo di edificazione sembra risalire alla metà del 1800), sia per la scelta dei materiali utilizzati che nelle tecniche costruttive di consolidamento e miglioramento sismico.

Tra le azioni che verranno messe in campo, il cuci e scuci mediante muratura di mattoni pieni e malta di calce, la realizzazione di un intonaco armato, la ricostruzione della volta a crociera crollata, il consolidamento attraverso il placcaggio con fasce in fibra di acciaio e la demolizione e realizzazione di una copertura leggera in legno lamellare.

