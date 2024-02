SPINETOLI- Si muovono i primi passi per la realizzazione dei lavori di implementazione funzionale presso l’impianto sportivo comunale sito in via Schiavoni.

Effettuato primo sopralluogo dalla Ditta Appaltatrice e dall’Assessore allo Sport Andrea Tassoni, per l’esecuzione dei nuovi campi di Calciotto e Calcio a 5.

A breve avranno inizio i lavori che nel giro di un paio di mesi restituiranno alla comunità un impianto funzionante e rinnovato. Il costo dei lavori ammonta a € 382.561,68.

“La struttura sportiva – commenta Andrea Tassoni – con questo intervento praticamente andiamo a raggiungere quello che era il nostro obiettivo, cioè, prima di tutto rendere la struttura meno impattante possibile a livello energetico. Infatti abbiamo investito circa 90.000 euro per l’efficientamento energetico: illuminazione a LED e riscaldamento con pannelli solari. In più con questo ultimo intervento, rendiamo la struttura idonea alle necessità della società sportiva che accoglie circa 180 bambini. Naturalmente di lavoro ce n’è ancora. Infatti stiamo procedendo con la progettazione per il rifacimento del palazzetto in attesa di un finanziamento col PNRR. In realtà avevamo in programma di fare un project financing, però a causa dell’aumento dei costi sarebbe stato troppo pesante a livello di bilancio. E quindi abbiamo deciso di proseguire su questa linea”.

