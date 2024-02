SANREMO- Le Marche inaugurano la loro presenza al Festival di Sanremo 2024 con il taglio del nastro de Il Villaggio del Festival e del glass box promozionale della camera di commercio delle Marche.

Prima del fatidico annuncio con cui Amadeus dà avvio al festival, le Marche a Sanremo hanno già fatto il loro debutto alle 16 di oggi, presso Villa Ormond col taglio del nastro ufficiale.

Come raccontato nei giorni scorsi la nostra regione è presente nella città ligure nella settimana della kermesse canora negli spazi in cui si articola (oltre Villa Ormond, anche piazza degli Eroi sanremesi) il Villaggio del Festival, dimensione parafestivaliera di eventi collaterali allo show musicale.

Dal 6 al 10 febbraio ogni giornata sarà dedicata a uno delle province delle Marche che porteranno alla ribalta sanremese un assaggio visivo delle eccellenze turistiche e culturali del proprio territorio.

Soddisfatto Gino Sabatini, Presidente della Camera di Commercio delle Marche “Un’intuizione di qualche mese fa, sbocciata qui a Sanremo oggi, grazie all’adesione compatta ed entusiasta di tutti i territori che, tramite il fondamentale coordinamento dell’ANCI, hanno colto questa occasione e si sono vestite a festa come la manifestazione richiede. Importante la presenza e l’incoraggiamento delle istituzioni, a partire da Unioncamere che ha accolto questa azione di marketing poco convenzionale che ci vede collaborare con la Camera di Commercio Riviere di Liguria, e oggi è qua con noi col Presidente Andrea Prete. Siamo grati all’on. Albano, anche lei presente, che ci rappresenta a Roma e non perde d’occhio le sue Marche. E’ l’interfaccia continuo con la Regione Marche a garantirci di mettere a punto strategie condivise in modo veloce e concreto. Non è scontato. Per tanto ringraziamo il Presidente Acquaroli e la sua Giunta. Oggi le Marche, dopo l’ottima figura alla Borsa del turismo, cominciano una settimana da protagoniste”.

In linea con Sabatini l’on. Lucia Albano, Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze “Dopo la tessera UNPLI e la BIT di Milano, le bellezze della nostra regione si apprestano ad essere promosse dal palcoscenico più esclusivo d’Italia, Sanremo. Mi complimento per l’eccellente lavoro di valorizzazione del territorio portato avanti dalla Regione Marche con il presidente Francesco Acquaroli e per le lodevoli iniziative della Camera di Commercio regionale guidata da Gino Sabatini. La promozione dei piccoli borghi, delle tradizioni enogastronomiche, dei luoghi della cultura, oltre che delle peculiarità del nostro mare e delle nostre colline, è assolutamente in linea con la strategia nazionale di sviluppo turistico attuata dal Governo. Il nostro auspicio è che ci sia sempre un po’ più delle Marche in Italia e nel resto del mondo”.

Per Andrea Prete, Presidente di Unioncamere “il Festival di Sanremo non è solo un evento musicale di grande risalto ma anche una occasione di promozione in tutto il mondo delle tante bellezze del nostro Paese, come quelle che presentano le Marche in questo contesto. Complimenti perciò al presidente Sabatini per aver saputo cogliere questa occasione di valorizzazione del territorio e delle sue realtà produttive“.

Dalla B.I.T. è arrivato anche il Governatore Acquaroli “ E’ straordinario quello che accade oggi. Continua la voglia delle Marche di farsi conoscere oltre i confini regionali e marchigiani. A Roma lo scorso anno per il concorso equestre di piazza di Siena, spesso all’Ambasciata Italiana a Parigi, ora a Sanremo per una delle settimane italiane più nota al mondo, uno strumento importante per farci conoscere non solo in Liguria e nel nord Italia ma nel mondo. Questo con profumi dei territori, con le tante realtà che siamo riusciti a portare”

Per Marco Fioravanti Presidente di Anci Marche “Si tratta di un’importante vetrina per le Marche, unica regione d’Italia che ha il Villaggio del Festival di Sanremo, occasione per mostrare all’Italia e non solo l’autenticità e le esperienze turistiche ed esperienziale che si possono fare nelle Marche. Come Anci Marche abbiamo voluto coinvolgere tutti i 225 comuni ed ogni provincia ha la propria giornata dedicata nella quale portare la propria unicità. Si tratta di un progetto con tre attori istituzionali come la Camera di Commercio, la Regione Marche e i comuni attraverso l’Anci Marche, che collaborano portando le Marche nel mondo ma anche il mondo nelle Marche. Siamo convinti che sia una grande opportunità e che tutto il territorio ne potrà beneficiare”.

Presente a Sanremo anche Guido Castelli, Commissario per la ricostruzione “ Oggi la nostra regione offre un’ulteriore, bella, dimostrazione di lavoro di squadra e di spirito di collaborazione. Il Festival di Sanremo è sicuramente il momento e il posto giusto per far conoscere i nostri luoghi e attrarre visitatori. Ringrazio la Camera di Commercio e la Regione per questa “iniziativa di valorizzazione delle tante bellezze che possono offrire le Marche e per l’attenzione nei confronti dei nostri borghi colpiti dal sisma, ai quali sarà dato un rilievo particolare. Nella città dei fiori infatti – grazie all’iniziativa dei 9 sindaci dei “Monti Azzurri” porteremo anche le fate dei Monti Sibillini e le suggestioni di questi luoghi unici, vogliosi di rialzarsi in piedi e tornare a correre”.





