MILANO- Ascoli Piceno in vetrina alla Bit: cultura, eventi, musei e tradizioni cittadine alla Borsa Interazionale del Turismo di Milano

Ascoli in vetrina alla Bit, la Borsa internazionale del Turismo che fino a domani sarà protagonista a Milano. Un evento importantissimo, che mette insieme tutti gli operatori del settore turistico superando i confini nazionali, a cui l’Amministrazione Comunale ha voluto essere presente per promuovere le Cento Torri. Cultura, eventi, musei, tradizioni sono gli elementi sui quali si poggia la presenza ascolana alla Bit, che spazia dal 70ennale della Quintana alle mostre di Enzo Cucchi e Omar Galliani, passando per il Carnevale e la Città europea dello sport 2025. “Vogliamo fare in modo – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti, presente alla Bit di Milano insieme al Direttore dei Musei Civici, Prof. Stefano Papetti – che le persone scoprano la magia e l’autenticità delle nostre terre, facendo vivere loro un’esperienza unica. Credo sia importante difendere le unicità dei nostri territori, mettendoli allo stesso tempo insieme così da poter valorizzare le diverse peculiarità. Continuiamo a portare avanti questo progetto glocal, che da un lato punta sulle ricchezze identitarie e dall’altro vuole avere un approccio globale e sinergico che è fondamentale in questi tempi”.

