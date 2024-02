ASCOLI PICENO – Dopo il successo ottenuto nei maggiori teatri italiani, fra i quali il Sistina di Roma e il Repower di Milano, arriva ad Ascoli Piceno il musical “La Leggenda di Belle e la Bestia”.

Sarà questa una delle tappe del tour che toccherà le principali città italiane tra le quali Asti, Cremona, Pescara, Livorno, Messina, Modena, Ferrara e Firenze.

Lo spettacolo, nell’acclamato allestimento originale della Compagnia dell’Ora, verrà presentato in due esclusive repliche, alle ore 17,30 e alle ore 21,00.

I biglietti sono in vendita su Vivaticket all’indirizzo https://www.vivaticket.com/it/Ticket/la-leggenda-di-belle-e-la-bestia/223587

L’organizzazione è curata dalla LC Eventi di Luca Ciarpella, azienda specializzata nell’organizzazione di eventi e spettacoli.

SCHEDA DELLO SPETTACOLO

La Leggenda di Belle e la Bestia è uno spettacolo originale, liberamente ispirato alla favola di Jeanne-Marie Leprince De Beaumont, prodotto dalla Compagnia dell’ORA, giovane formazione lombarda specializzata nel

family entertainment, che da tre anni a questa parte, sotto la Direzione Artistica di Luca Cattaneo, è diventata un riferimento crescente nel panorama del musical italiano.

Il Musical è firmato dallo stesso Luca Cattaneo, autore e regista; le musiche, sono state scritte da Enrico Galimberti – in scena nel ruolo della Bestia – e seguono il racconto della vicenda, alternando momenti narrativi in stile colonna sonora a momenti di “pura canzone”.

Le coreografie di Silvia De Petri raccontano lo spettacolo e il suo magico mondo in modo vivace e diretto.

Sono tutti numeri coreografici tecnicamente diversi ma complementari: alcuni più dolci e romantici, altri più dinamici e movimentati.

È proprio questa alternanza a rendere il musical coinvolgente.

Lo spettacolo conta ben 6 diverse ambientazioni scenografiche, ideate da Fabrizio Cattaneo, arricchiti da oltre 70 cambi d’abito che accompagnano lo spettatore nelle atmosfere della Francia dell’800.

Le vicende di Belle tornano in una versione inedita, poiché nelle storie già conosciute si possono trovare diversi spunti narrativi e far provare nuove emozioni.

Si passa dalla risata alla commozione con una storia piena di sorprese dove la realtà si mescola all’immaginazione creando quella magia che solo il teatro

può dare.

SINOSSI

In un castello lontano un principe, trasformato in una bestia a causa della sua prepotenza, dovrà convivere con ricordi confusi del suo passato e di un amore per la sua principessa ormai diventato leggenda.

Solo una persona in grado di amarlo più della sua stessa vita potrà spezzare l’incantesimo riavvolgendo nuovamente lo scorrere inesorabile del tempo.

L’incontro con Belle farà riaffiorare nella memoria della Bestia il vago ricordo di una principessa ormai dimenticata da chiunque a causa del

potente sortilegio.

La ricerca di una soluzione che spezzi l’incantesimo si scontra con le trame segrete di Miguel, pronto a tutto pur di prendersi in sposa Belle.

Ma cosa accadrebbe se la Bestia si convincesse che la ragazza altro non è che la Principessa dimenticata a causa del maleficio?

Una nuova storia d’amore e di avventura raccontata in un musical travolgente, dall’epilogo inaspettato e mai raccontato.

Video trailer ed info https://www.vivaticket.com/it/Ticket/la-leggenda-di-belle-e-la-bestia/223587

