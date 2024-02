ASCOLI PICENO – E’ arrivato il grande momento: domani, giovedì 8 febbraio, si aprirà ufficialmente l’edizione 2024 del Carnevale di Ascoli. E si ripartirà come sempre dai giovani e, in particolare, dagli studenti. Saranno come sempre le scolaresche, infatti, le protagoniste della giornata di apertura, con oltre 1300 alunni in maschera che animeranno le due piazze principali della città, ovvero piazza del Popolo e piazza Arringo. Le esibizioni saranno precedute dal tradizionale rito di apertura, con Re Carnevale (Enzo Impiccini) alla testa del corteo col carretto trainato dal somarello dietro la compagnia di saltarello con la musica popolare del gruppo Li Carrajate, Buonumor Favorito (Amedeo Lanciotti) Lu Sfrigne (Domenico Silvestri), La pommadora (Carmelita Galiè) e gli “Zannetti” che lo accompagneranno da piazza Arringo a piazza del Popolo solcando la folla di bambini in trepida attesa tra cui anche l’apprezzata e gradita presenza di un’ottantina di alunni dei plessi scolastici di San Benedetto. Poi, sempre domani, giovedì grasso, alle 16, l’attesissima esibizione sempre nel “salotto cittadino” di Cristina D’Avena con i Gem Boy.

IL CARNEVALE DELLE SCUOLE

I riflettori saranno puntati, dunque, sui gruppi mascherati organizzati dalla scuole cittadine, coinvolgendo, come detto, oltre 1300 studenti pronti ad esibirsi in piazza del Popolo e in piazza Arringo per un totale di 21 gruppi mascherati (oltre quelli che aspetteranno Re Carnevale in classe). Un evento, dunque, che si dimostra sempre un punto cardine del programma carnascialesco, grazie anche ad una impeccabile macchina organizzativa messa a punto dall’associazione “Il Carnevale di Ascoli” insieme all’Amministrazione comunale (con il consueto impegno del coordinatore Antonio D’Ascanio). E un ringraziamento doveroso dell’associazione “Il Carnevale di Ascoli” va ai vertici dello stabilimento ascolano della Barilla per aver gentilmente donato le merendine che saranno distribuite a tutti gli studenti presenti.

Il programma del Carnevale delle scuole, con la conduzione affidata come sempre a Marco “Micio” Regnicoli, affiancato da Stefania D’Agostino, prevede dopo la partenza di Re Carnevale e tutto il colorito corteo al seguito, l’esibizione dei 23 gruppi mascherati equamente divisi tra piazza Arringo e piazza del Popolo.

Piazza Arringo – In piazza Arringo, dopo la partenza alle 9,20 del corteo iniziale con Re Carnevale e gli Zanni si esibiranno: alle 9,40 l’infanzia Malaspina sez. c1-c2 con “A furia de sentì parlà de magna… c’è venuta fame!”; alle 9,50 primaria Malaspina 2a-2b tempo normale con “Evviva le live fritte, chi l’è inventate sci beneditt”; alle 10 primaria Malaspina 2a-2b tempo pieno con “Quist’anne me candide pure ie”; alle 10,10 primaria Malaspina 3a tempo pieno “E Ascoli venne a luce”; alle 10,20 primaria Malaspina 3b tempo pieno con “Tarantella di Carnevale”; alle 10,30 primaria Don Giussani 5°-5b tempo normale con “C’è liva per te”; alle 10,40 primaria Roccafluvione con “Oggi che si fa”; alle 10,50 primaria Villa Pigna 1a-2a-2b-4a-4b con “Pe’ nen sapè né legge né scrive, culereme”; alle 11 primaria San Serafino (tutto il plesso) con “Con il caffè della San Serafino, incontri il Primo Cittadino”; alle 11,10 media D’Azeglio (tutto il plesso) con “Granchio blu… ce manghive solo tu”.

Piazza del Popolo – In piazza del popolo, si esibirà per primo, alle 9,30, sempre Re Carnevale con il gruppo degli Zanni. Poi, alle 9,40 la primaria San Domenico (tutto il plesso) con “Ndo se passa pe dove doveme i??”; alle 9,50 primaria Sant’Agostino 1a-4° con “Ch’è stu call appeccecuse!”; alle 10 primaria Sant’Agostino 2a-5a con “At my signal fry the olives”; alle 10,10 primaria Rodari (tutto il plesso) con “Ma che è tutt stu zuzz? F.A.T.A. Mo ce penseme nu!”; alle 10,20 primaria Malaspina 1a tempo pieno con “Ugne mese ce n’ha una… tutte ‘ziembra porta fertuna!”; alle 10,30 primaria Malaspina 1b tempo pieno con “E tu nda te siend?”; alle 10,40 primaria Malaspina 4a tempo pieno con “Malaspina mensa chef”; alle 10,50 primaria Malaspina 4b tempo pieno con “Ecche n’è più lu sta!”; alle 11 primaria malaspina 5a tempo pieno con “La museca che fa remore e la museca de lu core”; alle 11,10 primaria Malaspina 5b tempo pieno con “”Lu pallò o li pallette?”; alle 11,20 secondaria primo grado Ceci-Cantalamessa con “E tu vuò mette lu Carnevale d’Ascule che quill de Venezia?”.

Re Carnevale in classe – Altre classi hanno deciso di mascherarsi a scuola e riceveranno la visita di Re Carnevale. Il programma delle visite è così strutturato: alle 9,15 alla scuola per l’infanzia Malaspina sez. A1 e B2-B3 San Domenico per il gruppo su “Megghie magnà da nonna che a lu Mc”; sempre 9.15 infanzia Malaspina sez. A1-A2 con “Come se magna a casa miè nen se magna all’ uoche”; 10,15 Isc Borgo Solestà (tutte le sezioni infanzia e primavera) con “Seme tutta naddra museca”; alle 10,30 infanzia Sant’Agostino (alla scuola Ceci) 3 sezioni con “I Tre Ristoranti, Cucinare è un’ arte“, alle 11,15 Isc Luciani San Filippo e infanzia San Marcello, via Sardegna con “La macedonia di San Marcello: steme alla frutta!”, alle 12,15 la scuola di San Gaetano con “La Liva fritta”, inoltre Re Carnevale visiterà anche infanzia e nido Sacro Cuore di Gesù (“Chisce è fatt li nozz che li funghe).

CARNEVALE DI ASCOLI, BUS NAVETTA GRATUITI DA MONTICELLI E BORGO SOLESTA’ VERSO IL CENTRO

Ci sarà anche un servizio di bus navetta gratuito, in occasione delle giornate clou del Carnevale ascolano, per collegare i quartieri di Monticelli (e altre fermate) e Borgo Solestà (e altre fermate) con il centro (capolinea in viale De Gasperi), proprio per andare incontro alle esigenze di cittadini e visitatori. Un’iniziativa molto importante messa a punto dalla Start spa, società che gestisce il trasporto pubblico, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Ascoli e l’associazione “Il Carnevale di Ascoli” e che servirà anche a decongestionare il traffico veicolare nella zona nevralgica della città durante le giornate carnascialesche.

LE CORSE DELLE NAVETTE GRATUITE

Il servizio prevede per la giornata di domenica 11 febbraio, per il collegamento da Monticelli, la partenza della prima corsa alle 14,30, con corse poi ogni 20 minuti secondo l’itinerario indicato, con capolinea a Monticelli Casa Cantoniera e fermate a Monticelli ospedale Mazzoni, Monticelli Largo Mimose, circonvallazione nord, stadio (parcheggio), viale Rozzi-San Marcello, viale Indipendenza (Aci), stazione ferroviaria e viale De Gasperi. Per poi ripartire dalle 14,50 da viale De Gasperi in senso contrario sempre con frequenza di 20 minuti. L’ultima corsa da Monticelli verso il centro è prevista alle 20,50 e alle 21,25 per il ritorno dal centro a Monticelli. Il bus navetta garantirà, con stesso tragitto, il collegamento Monticelli-centro anche nella giornata di martedì 13 febbraio, ma con prima partenza dalle 16,30 (poi una ogni 20 minuti) e con ultima corsa in andata alle 20,50 e ultima corsa ritorno alle 21,25.

Per le corse da Borgo Solestà verso il centro per la giornata di domenica 11 febbraio, si partirà dalle 14,30 per poi proseguire con corse ogni 20 minuti. Il capolinea sarà il parcheggio del cimitero di Borgo Solestà, con fermate in via Sauro, viale Vellei e Piazza Giacomini. Da piazza Giacomini la prima corsa di ritorno è prevista dalle 14,40 (sempre ogni 20 minuti) per tornare al parcheggio del cimitero a Borgo Solestà. Ultima corsa di andata alle 19,30 e ultima di ritorno alle 19,47

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.