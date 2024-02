ASCOLI PICENO- “Sono felicissimo del vostro invito al Festival di Sanremo e non vedo l’ora di raggiungervi lì. Ho scoperto di essere anche di origini italiane, precisamente di Ascoli Piceno, un legame di sangue. Ciao Italia, fammi sognare, scatenate l’inferno!” – Parole di Russell Crowe, intervenuto in videochiamata nel gennaio scorso da Fiorello all’interno della trasmissione “Viva Rai2”.

Il celebre attore, che stasera sarà ospite d’onore del Festival di Sanremo con la sua band, ha ricevuto oggi pomeriggio nel suo hotel la maglia storica bianconera che l’Ascoli Calcio gli ha fatto recapitare insieme ad una lettera. Il Club ha voluto omaggiare il premio Oscar Russell Crowe per il suo legame di sangue con Ascoli Piceno, ufficializzato dallo stesso attore, che il prossimo 11 luglio sarà in città per la sua tournée italiana con la band “Russell Crowe & The Gentlemen Barbers”.

