ASCOLI PICENO- Sono 23 i convocati di Mister Castori per Catanzaro-Ascoli, match valido per la 24^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma al “Nicola Ceravolo” di Catanzaro domani, sabato 10 febbraio, alle ore 16:15. Non recuperano Gagliolo, Mendes e Nestorovski.

Ormai ai margini Adjapong e Falasco.

Prime convocazioni per gli attaccanti Duris e Tarantino, quest’ultimo della Primavera di Mister Ledesma.

PORTIERI: 12 Bolletta, 32 Vasquez, 2 Viviano

DIFENSORI: 55 Bellusci, 33 Botteghin, 13 Celia, 3 Mantovani, 14 Quaranta, 16 Väisänen

CENTROCAMPISTI: 10 Caligara, 18 Di Tacchio, 23 Falzerano, 8 Giovane, 94 Maiga Silvestri, 73 Masini, 20 Milanese, 41 Valzania, 7 Zedadka

ATTACCANTI: 15 D’Uffizi, 29 Duris, 99 Rodriguez, 11 Streng, 19 Tarantino

Diffidati: Botteghin, Nestorovski

Squalificati: nessuno

CATANZARO Mister Vivarini ha convocato 23 giocatori per la sfida di domani con l’Ascoli.

Senza lo squalificato Vandeputte e Ghion infortunato il tecnico dovrebbe scegliere il solito 4-4-2, torna Brighenti. In mediana Petriccione è in ballottaggio con Pompetti.

ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: 1. Fulignati, 16. Sala, 22. Borrelli

Difensori: 4. Antonini, 14. Scognamillo, 23. Brighenti, 32. Krajnc, 44. Miranda, 72. Veroli

Centrocampisti: 8. Verna, 10. Petriccione, 20. Pontisso, 21. Pompetti, 24. Sounas, 33. Oliveri, 92. Situm

Attaccanti: 7. D’Andrea, 9. Iemmello, 17. Brignola, 19. Stoppa, 28. Biasci, 70. Ambrosino, 99. Donnarumma

PRECEDENTI Sono 25 precedenti tra le due squadre: 10 in serie A, 11 in serie B, 2 in serie C/1 e 2 in Coppa Italia. Per il Catanzaro sono 7 le vittorie, per l’Ascoli 11 vittorie e un totale di 7 i pareggi. Primo incontro ufficiale nella stagione 1972/73.

