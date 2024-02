CATANZARO – Vittoria in rimonta del Catanzaro contro l’Ascoli che era passato in vantaggio, con Mantovani e Botteghin inframezzato dal pareggio di Antonini.

Prima frazione che termina sul 2-1, episodio chiave l’espulsione a metà ripresa di Valzania, Ascoli in dieci e Catanzaro prende campo entrano D’Andrea, Iemmello, Petriccione e Donnarumma a cambiare completamente l’andamento della gara soprattutto un super Iemmello che ribalta il match, anche per un’autorete di Bellusci.

Sconfitta che lascia il Picchio a 22 punti in zona playout. Sicuramente troppe le sbavature difensive sia sui gol subiti dove Antonini prima e Iemmello poi vengono lasciati liberi di colpire di testa ma anche in svariate occasioni come i pericolosi cross tagliati sul secondo palo. Da rivedere quindi sicuramente le marcature difensive in area e le poche idee in avanti affidate solo alle iniziative individuali di D’Uffizi che gioca una grande partita e qualche spunto di Falzerano.

Queste le dichiarazioni rilasciate dal capitano Eric Botteghin alla WEB TV ASCOLI CALCIO:

“L’espulsione è stata determinante, fino a quel momento avevo la sensazione che saremmo usciti da qui con tre punti, non ho ancora rivisto l’episodio, ma dal campo era molto chiaro che non ci fosse espulsione, l’intervento era sulla palla. Fino a quel momento avevamo giocato bene, li avevamo aggrediti e stavamo portando avanti la nostra idea di gioco, ma con un uomo in meno diventa difficile. La cosa positiva è che stiamo bene fisicamente, lo abbiamo dimostrato anche nelle partite precendenti. In questo momento siamo tutti delusi, ma siamo vivi, non molliamo e pensiamo alla prossima gara. È chiaro che ogni partita è una finale, la prossima è con la Cremonese, ma contro le squadre forti abbiamo dimostrato di poter far bene, come con Como e Parma. Non possiamo mollare di un centimetro, dobbiamo crederci fino alla fine, spero di poter aiutare la squadra con altri gol da qui alla fine”.

Questo il commento di Mister Castori al termine di Catanzaro-Ascoli:

“Fino al 55’ abbiamo avuto grande padronanza del terreno di gioco, non stavamo rischiando nulla ed eravamo meritatamente in vantaggio, poi l’espulsione è stata una mazzata. 45’ in dieci uomini sono tanti, poi faccio fatica a ripetermi su certi episodi. Abbiamo pagato anche l’assenza di qualche giocatore, che speriamo di recuperare e pian piano anche i nuovi prenderanno condizione. L’Ascoli ha fatto la partita che doveva, non bisogna perdere fiducia, la squadra corre e lotta; senza episodi negativi avremmo qualche punto in più”.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.