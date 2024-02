Sulla scia del successo ottenuto dalla prima edizione, anche quest’anno i pensionati della CNA di Ascoli Piceno hanno scelto di trascorrere una serata all’insegna del divertimento e della condivisione, festeggiando insieme il Carnevale.

Per l’occasione, su iniziativa della responsabile CNA Pensionati Ascoli Piceno Anna Rita Pignoloni, del presidente CNA Pensionati Ascoli Piceno Alvaro Cafini e dell’associata Teresa Cacciatori, venerdì 9 febbraio i soci CNA si sono dati appuntamento al ristorante Mister Ok di Ascoli per l’ormai tradizionale cenone di Carnevale.

Musica, animazione, buon cibo e tanta allegria hanno caratterizzato anche quest’anno una serata coinvolgente e particolarmente partecipata, che ha visto oltre 40 associati stare insieme e condividere con gli altri le emozioni di un bel momento conviviale.

La gioia dei presenti ha di fatto confermato il successo di un’iniziativa particolarmente apprezzata, capace di confermarsi e rinnovarsi grazie all’entusiasmo degli associati e allo spirito di iniziativa degli organizzatori, che in questa seconda edizione hanno messo in campo una serie di apprezzate novità. È il caso, tra gli altri, della lotteria di Carnevale, con ricchi premi in palio per tutti i commensali.

«Nel 2023, dopo il lungo stop imposto dall’emergenza sanitaria, il Carnevale ha rappresentato l’occasione ideale per riprendere le attività di CNA Pensionati Ascoli Piceno – ricordano Anna Rita Pignoloni e Alvaro Cafini – I pareri positivi degli associati ci hanno convinto a fare del cenone del venerdì un appuntamento fisso della nostra programmazione. Anche quest’anno, i nostri pensionati hanno accolto al meglio lo spirito del Carnevale: le loro risate e il loro entusiasmo ci daranno ulteriore slancio per proseguire in un 2024 ricco di iniziative e novità».

