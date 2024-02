ASCOLI PICENO – Si è svolta, presso la libreria “Rinascita” di Ascoli Piceno, la conferenza di presentazione del nuovo ciclo di eventi dal titolo “Giochi a Tavola”.

Trattasi, nello specifico, di una serie di degustazioni enogastronomiche firmata da Laura di Pietrantonio.

Un evento unico nel suo genere, all’interno del quale il partecipante, attraverso un’atmosfera goliardica, potrà conoscere i prodotti tipici della regione; siano essi vini piuttosto che olio e birra.

Giunto alla sua 3° edizione, si aprirà venerdì 23 febbraio, proprio nella nota libreria ascolana che ha ospitato la conferenza.

Queste le parole della sua ideatrice: “Abbiamo scelto di creare questo format per avvicinare le persone alle specialità della nostra terra. L’intento era quello di creare un’atmosfera leggera ed ironica, attraverso la quale trascorrere una serata speciale. Sono infatti molti i modi con il quale il partecipante potrà cimentarsi nella degustazione: attraverso una prova sensoriale, con il gioco “indovina che” od una più tradizionale prova di coraggio. Inoltre, vi saranno una vasta serie di oggetti scenici, tra cui bende fatte a mano ed il tasto buzzer, attraverso il quale segnalare l’errore commesso. Il tutto – prosegue – è volto a raccontare i vini presentati e le loro diverse peculiarità, tra cui la stagionatura ed il tipo di coltivazione. Il mio auspicio è che il format venga sposato dalla nostra Regione, dimodoché si possano esportare le nostre eccellenze oltre i nostri confini. Per quanto concerne il calendario, l’evento si compone di dodici incontri divisi da tre parti ben distinte: quattro eventi in cantina, quattro cene al ristorante e quattro eventi emozionali. La novità sono le location culturali – tra cui la Rinascita – a cui ho voluto affidare il proseguo delle degustazioni. Verranno pertanto inseriti aspetti culturali – musica, arte, letteratura – a quelli succitati, in un connubio di sapere e piacere”.

A seguire è stato poi il turno di Eleonora Tassoni, della libreria Rinascita, la quale ha voluto anticipare temi e modalità di svolgimento del primo appuntamento che si svolgerà in loco.

Queste le sue parole: “Abbiamo pensato, in accordo con Laura di Pietrantonio, di unire il pensiero enogastronomico a quello culturale. Sono quindi lieta di annunciare che il 23 febbraio avverrà la presentazione dell’ultimo libro degli autori della saga del “Secretum”, dal titolo “Dante di Shakespeare”. Inventando un falso letterario, gli autori hanno voluto trattare di uno scenario immaginifico, all’interno del quale Shakespeare scrive una biografia sull’Alighieri. Ad ogni calice di vino sarà abbinato un passo del libro, in cui due giganti della letteratura dialogheranno in una sequela di intrecci e narrazioni. Vorrei, in conclusione, sottolineare il trait d’union che unisce il Sommo Poeta con le Marche. Quest’ultimo visitò la nostra regione e ne rimase molto colpito. Sono infatti continui i suoi rimandi alla stessa, ivi compresi quelli presenti nella Divina Commedia. La scelta di unire questo testo alla prima serata di questo ciclo di eventi non è quindi casuale. Mi auguro pertanto che possiate accorrere numerosi”.

Per info e prenotazioni: 3332722246

