Nell’anticipo serale di venerdì 16 febbraio, alle ore 20:30, i bianconeri di mister Castori affrontano una lanciatissima Cremonese al “Del Duca” nel match valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B.

Grigiorossi a 45 punti nelle ultime 5 gare sono reduci da 4 vittorie e un pareggio una scia positiva che vale il secondo posto in classifica dietro la capolista Parma che guida a quota 51 . Massimo Coda capocannoniere della B con 12 reti. Ascoli a quota 22 punti in zona playout reduce da due sconfitte consecutive contro Sudtirol e Catanzaro.

ASCOLI (3-4-1-2): Viviano; Mantovani (37’ st Botteghin), Bellusci, Vaisanen; Falzerano, Masini, Di Tacchio, Celia (13’ st Zedadka); Caligara (8’ st D’Uffizi); Mendes (37’ st Milanese), Rodriguez (19’ st Streng). A disp.: Bolletta, Vasquez, Giovane, Quaranta, Duris, Bayeye, Maiga. All. Castori

CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli (1’ st Lochoshvili), Bianchetti; Sernicola, Abrego, Castagnetti, Falletti (12’ st Afena-Gyan), Zanimacchia (34’ st Quagliata); Vazquez (41’ st Pickel), Coda (12’ st Tsadjout). A disp.: Saro, Livieri, Marrone, Ciofani, Ghiglione, Della Rovere. All. Stroppa

ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido

RETI:-

NOTE: prima della gara osservato 1’ di silenzio in memoria delle vittime della tragedia di Firenze. Ammoniti Ravanelli (C), Zanimacchia (C), Vazquez (C), Vaisanen (A), Ciofani (C), Falzerano (A), Di Tacchio (A). Spettatori 6.263 (3.324 abbonati) per un incasso di 53.253,40 € (rateo abbonamenti 26.268,40 €). Rec. 3’ pt,

5’ st.

Questo il commento di Mister Castori al termine di Ascoli-Cremonese:

“549 panchine in B? Vuol dire che sono vecchio. Avremmo potuto festeggiare con la vittoria, abbiamo fatto una grande partita contro una Cremonese molto forte, abbiamo giocato con grande intensità e le occasionissime sono state nostre, di Pablo nel primo tempo, Falzerano e Streng alla fine. E’ stato uno 0-0, ma abbiamo giocato una grande partita”.

Così Francesco Di Tacchio al termine di Ascoli-Cremonese:

“Avremmo meritato qualcosa in più, conoscevamo la forza della Cremonese, ma la nostra identità è ben precisa, abbiamo fatto una bella prestazione, siamo un gran gruppo e sappiamo che possiamo uscire da questa situazione, sta solo a noi”.

