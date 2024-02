ASCOLI PICENO- L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A., in merito alle notizie diffuse su alcuni media relativamente all’assetto societario, precisa quanto segue: in data 30 giugno 2022 il Socio North Sixth Soccer Holdings, in possesso di una partecipazione pari al 31% delle azioni del capitale sociale, ne ha ceduto – come annotato in pari data a Libro Soci ed al Registro delle Imprese – il 12% alla Cedibi S.r.l., società costituita il 18 febbraio 2000.

Realtà solida da oltre vent’anni, la Cedibi S.r.l. è vicina alla proprietà e garantisce, per la quota di competenza, supporto finanziario e operativo, condividendo in toto le scelte di governance.

Dal 30 giugno 2022, dunque, il capitale sociale dell’Ascoli Calcio è suddiviso fra Ferinvest Italia S.r.l. (39%), Distretti Ecologici (20%), North Sixth Soccer Holdings (19%), Cedibi S.r.l. (12%), Rabona (10%).

L’impegno personale ed economico, che il Patron Massimo Pulcinelli e la sua Famiglia continuano a profondere per l’Ascoli Calcio, è, da sempre, orientato al rafforzamento del progetto sportivo, elaborato già dal lontano 2018 e volto al consolidamento degli assetti societari, grazie ai quali l’Ascoli Calcio ha superato le potenziali criticità, patite, negli ultimi anni, da molte società del calcio professionistico, onorando puntualmente tutte le scadenze grazie al fondamentale supporto economico dei soci di maggioranza.

L’Ascoli Calcio intende così sgomberare il campo da illazioni e polemiche inutili in un momento in cui le massime energie sono concentrate sui risultati della squadra ed in cui tutti – società, piazza ed organi di informazione – dovrebbero collaborare per creare un clima di equilibrio, unità di intenti e determinazione nel raggiungimento dell’obiettivo.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.