CASTORANO – In occasione dell’evento Red Emotion, il valore dell’eccellenza, che si svolgerà in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, questo sabato 24 e domenica 25 febbraio, la Orlandi Passion, in stretta collaborazione con la Scuderia Ferrari Club Castorano del presidente Ivan Ameli esporrà sia la bellissima Ferrari 488 GT3 reduce, tra l’altro, della famosa Blancpain GT Series a 24 ore di Spa, Silverstone, Monza, e la iconica Ferrari F40 LM GT1 che ha corso nel campionato GT Inglese. A darne l’annuncio, insieme al presidente Ameli, è Mauro Cipolla, numero uno della Orlandi Passion Box 23 Minardi Day Happy Lifestyle.

“Durante alcune ore della giornata – ha spiegato Cipolla – aiuterò gli appassionati di accomodarsi nel posto del pilota in una delle due vetture, ai fini di farsi fotografie internamente alle stesse. Ciò sempre all’insegna dello sport ed il divertimento tra amici”.

Annualmente la Orlandi Passion, che promuove il Piceno al Minardi Day nel Box 23, è anche partner dell’iniziativa Red Emotion, per la cui realizzazione un ruolo fondamentale lo ha avuto il Sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, che da subito dato un grande supporto all’evento che può rappresentare anche un veicolo di promozione della città all’estero.

La manifestazione avrà un’attenzione particolare al tema della “Guida Sicura” con un incontro che si terrà nella Sala della Ragione di Palazzo dei Capitani sabato 24 alle ore 10, con la partecipazione degli studenti dell’ultimo anno delle scuole medie superiori che oltre ad avere il privilegio di ammirare da vicino le Ferrari da gara potranno ascoltare consigli utili per una guida più sicura e consapevole nell’ambito del progetto Aci Sport “Safe Factor” all’insegna del motto “in strada ed in pista vincono le regole”. Nella giornata di domenica mattina saranno ospitati i ragazzi del CDIS di Pagliare e i ragazzi del centro Adulti Speciali 1880 di Ancarano al fine di regalare loro qualche emozione.

