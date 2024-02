CASTORANO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 23 febbraio, dal Segretario del Partito Democratico di Castorano Nazario Schiavoni.

Il Partito Democratico di Castorano, dopo aver a malincuore preso atto della scelta personale del primo cittadino uscente Graziano Fanesi di non ricandidarsi a sindaco, ha avviato da mesi una fase di confronto, incentrata su temi ed obiettivi che Castorano si troverà ad affrontare nei prossimi anni, cercando di individuare le migliori personalità che possano mettersi in campo per questo importante lavoro. Castorano, pur rappresentando un piccolo comune della Vallata del Tronto da sempre è amministrato da liste civiche che hanno fatto riferimento al Pd e più complessivamente al centro-sinistra. Di questo il circolo PD di Castorano, unico partito organizzato e strutturato sul territorio, ne è orgoglioso, confermando un giudizio positivo sull’operato delle ultime amministrazioni che sono state guidate sempre da sindaci iscritti al nostro partito. Anche quest’anno il PD non farà mancare la propria voce e il proprio sostegno per la costruzione di una lista civica che, partendo dai nostri valori, individui un programma che possa rappresentare il più vasto e ampio consenso dei cittadini di Castorano. Per questa ragione ormai da diverse settimane il Partito e lo stesso sindaco Graziano Fanesi hanno iniziato un percorso di consultazioni con associazioni, rappresentanti di realtà culturali e sportive e anche singoli cittadini per condividere i contenuti del progetto che ci porterà a costituire un gruppo solido ed unito di candidati che con dedizione ed attaccamento al proprio territorio potranno ricoprire la carica di amministratori. Questo continueremo a fare nelle prossime settimane. Per tali ragioni mi preme tranquillizzare tutti poiché siamo certi che la costruzione e condivisione del bene comune prevarrà su qualche piccolo interesse di carattere personale. Continueremo nel nostro percorso e alla fine in maniera chiara e trasparente insieme ai tanti cittadini che ci sostengono presenteremo il nuovo progetto, il nuovo candidato sindaco e la nuova lista per il Comune di Castorano.

