Alle ore 14 allo stadio “Garilli” di Piacenza si sfidano FeralpiSalò e Ascoli nella 26esima giornata del campionato di Serie B.

Sono due i punti di distacco tra le due formazioni, 21 per i padroni di casa e 23 per i bianconeri

Arbitra Marcenaro di Genova, Var Maggioni di Lecco.

Assistenti sono Dario Garzelli di Livorno e Davide Moro di Schio. Quarto Ufficiale Gabriele Totaro di Lecce, al VAR (on-site) Lorenzo Maggioni di Lecco, AVAR (on-site) Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore.

FORMAZIONI UFFICIALI

FERALPISALO’ (3-5-2): Pizzignacco; Balestrero, Ceppitelli, Martella; Bergonzi (17’ st Letizia), Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta (37’ st Pietrelli), Felici; Manzari, Butic (17’ st La Mantia). A disp.: Liverani, Volpe, Tonetto, Voltan, Krastev, Pilati, Zennaro, Hergheligiu, Verzeletti. All. Zaffaroni

ASCOLI (3-5-2): Viviano; Vaisanen, Bellusci, Mantovani; Falzerano, Valzania (29’ st Giovane), Di Tacchio, Masini (1’ st Milanese), Zedadka (33’ st Celia); Mendes, Rodriguez (1’ st Streng, 13’ st D’Uffizi). A disp. Bolletta, Vasquez, Caligara, Quaranta, Duris, Botteghin, Bayeye. All. Castori

Presenti 474 tifosi bianconeri e anche patron Pulcinelli.

NOTE: Ammoniti Manzari (F), Rodriguez (A), Streng (A), Di Tacchio (A), Balestrero (F). Al 46’ pt espulso il prep. dei portieri Orlandi (F) per proteste. Al 49’ st espulso Mister Castori (A) per proteste. Spettatori 1.094 (compresi 240 abbonati e 474 ospiti) per un incasso di 7.936,85 (rateo abbonamenti 271,45 €). Rec. 1’ pt, 6’ st

RETI: 32′ Masini

CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

96′ termina il match

93′ GOL FERALPISALO’ . L’ex Manzari in rovesciata pareggia al 93esimo mail gol viene annullato per un precedento fallo di Balestreri, decisione dubbia che però lascia l’Ascoli in vantaggio. Espulso per proteste. Al 49’ st espulso Mister Castori



90′ Si divora il raddoppio D’Uffizi , servito da Mendes con un bel filtrante, a tu per tu con Pizzignacco tenta di piazzare con il piattone ma il portiere chiuede bene in uscita

85′ OCCASIONE ASCOLI con Falzerano che tira in area, tacco di Mendes verso il secondo palo arriva Celia in scivolata ma è tutto fermo per offside

78′ ancora un problema muscolare questa volta per Zedadka, mister Castori lo sostituisce con Celia

75′ OCCASINISSIMA PER IL FERALPISALO’ salva tutto Viviano, con i piedi su un tiro al volo ravvicinato di Letizia che aveva raccoltuo un cross di Martella proveniente dalla sinistra

71′ OCCASIONE FeralpiSalo’ Corner di Manzari di tacco La Mantia ci prova ma Viviano salva tutto sulla linea

68′ si riferma Valzania e al suo posto subentra Giovane

65′ problemi muscolare anche per Valzania, rientra in campo nel frattempo si scalda Giovane

61′ Doppio cambio nella Feralpisalò dentro Letizia e La Mantia, fuori Butic e Bergonzi

61′ D’Uffizi entranto bene in partita conquista una punizione sulla trequarti

59′ si invola Manzari, Di Tacchio lo ferma con una spallata e viene ammonito, era diffidato salterà la gara contro il Brescia

58’Non ce la fa Streng entra al suo posto D’Uffizi, la sua partita è durata solo 12 minuti

54′ si ferma Streng per un problema muscolare entrano i soccorsi

48′ Ammonito Streng brutta entrata in scivolata su Di Molfetta

46′ subito due cambi per il Picchio dentro Milanese e Streng per Rodriguez e Masini

PRIMO TEMPO

46′ Punizione di Di Molfetta colpisce di testa Kourfalidis palla che termina di poco sul fondo

45′ assegnato un minuto di recupero

40′ Ammonito Rodriguez per un fallo su Fiordilino

32′ GOOOOOOOOOOOOL ASCOLI I cross dalla sinistra di Rodriguez, uscita di Pizzignacco che smanaccia e serve cosi Masini abile a sfruttare l’occasione infilare di prima in rete

28′ ammonito Manzari per una brutta entrata in scivolata a centrocampo su Masini

27′ altra occasione dei padroni di casa stop a rientrare di Butic tiro debole dentro l’area para senza problemi Viviano

22′ partita giocata a ritmi molto bassi

21′ sprint pericolso di Felici sulla sinistra supera con un tunnel Vaisanen ma poi si porta la palla sul fondo

15′ tiro dalla distanza di Bergonzi palloine che termina sul fondo

4′ Ancora in avanti la Feralpi con Butic il suo tiro al volo dal limite dell’area è murato da Di Tacchio

2′ OCCASIONE FERALPISALO’ con l’ex Manzari che sfrutta un bel filtrante entra in area ma il suo tiro termina alto sopra la traversa

0- Si inizia al “Garilli”, calcio d’inizio per i bianconeri

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.