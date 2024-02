Il Brescia a quota 34 punti in classifica ha la seconda miglior difesa del campionato con 25 reti subite, attacco che invece stenta per numero di gol gli stessi realizzati dal Picchio, solo 26 .

ASCOLI PICENO -Non c’è sosta per i bianconeri che domani sera, martedì 27 febbraio scenderanno in campo contro il Brescia alle ore 18:15 allo Stadio “Cino e Lillo Del Duca” di Ascoli.

Arbitra Luca Massimi della sezione di Termoli. Assistenti sono Emanuele Prenna di Molfetta e Stefano Galimberti di Seregno. Quarto Ufficiale Davide Gandino di Alessandria, al VAR Matteo Gariglio di Pinerolo, AVAR Giacomo Paganessi di Bergamo.

E’ ripresa domenica mattina al Picchio Village la preparazione dei bianconeri, in vista del match contro le Rondinelle. I titolari della sfida di sabato con la Feralpisalò sono stati impegnati in un lavoro rigenerativo nella giornata di domenica mentre tutti gli altri hanno svolto attivazione tecnico-coordinativa e una partita a campo ridotto. Questo pomeriggio allenamento di rifinitura è fissato alle ore 15 al Picchio Village.

Brescia che viene da due pareggi consecutivi, l’ultimo dei quali in casa contro la Reggiana. Sulla panchina delle Rondinelle torna Maran dopo il turno di squalifica, sulla panchina bianconera non ci sarà invece Castori espulso al “Garilli” nel match contro la Feralpisalò, Ascoli che deve cercare di macinare punti e dare seguito alla vittoria ottenuta per cercare di uscire dalla zona playout.

Il Brescia a quota 34 punti in classifica ha la seconda miglior difesa del campionato con 25 reti subite, attacco che invece stenta per numero di gol gli stessi realizzati dal Picchio, solo 26 .

La sfida dell0andata terminò 1-1 con l’iniziale gol di Falzerano a cui rispose Moncini all’85esimo, sulle panchine Gastaldello e Viali entrambi esonerati.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.