FOLIGNANO- Le nuove piazze a Folignano: la presentazione dei progetti si terrà nel corso di un’assemblea pubblica in programma giovedì 29 febbraio alle ore 21, presso le sale del teatro parrocchiale a Folignano (via Roma, 65).

«Stiamo ridisegnando il cuore pulsante di Folignano». Così il sindaco Matteo Terrani a proposito dei programmi di rigenerazione urbana. In questi giorni si stanno avviando a conclusione i lavori per il Belvedere (parte superiore). In seguito partiranno gli interventi per la zona sottostante insieme alle opere in piazza Dari e presso lo spazio davanti all’ex municipio: qui sorgeranno le nuove piazze pavimentate che i cittadini di Folignano non hanno mai avuto, realizzate con travertino e pietra di Luserna, materiali caratteristici in grado di abbellire lo spazio urbano.

