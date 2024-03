ROMA – “Anche il Governo sposa la visione futura della città di Ascoli Piceno. Nella giornata odierna, ho avuto l’opportunità di incontrare a Roma il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dott. Alfredo Mantovano. È stata l’occasione per illustrare i progetti dell’Ascoli che verrà, ma anche per condividere ulteriori idee e iniziative di interesse per la comunità ascolana e l’intero territorio piceno. Focus, in particolar modo, sulla rigenerazione dell’area ex Carbon, che il Sottosegretario verrà presto a constatare in prima persona. Con il Governo stiamo portando avanti una collaborazione sinergica e davvero proficua, che ci permetterà di proseguire l’ambizioso percorso iniziato cinque anni fa e di continuare a far crescere e sviluppare la nostra fantastica città a livello sociale, economico e turistico”.

Così il Sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti.

