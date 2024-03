Uno straordinario viaggio nel mondo dell’arte alla riscoperta delle perle, simbolo di raffinatezza, lusso, purezza, fonte di ispirazione per artisti e scrittori e oggetto di culto per uomini e donne di ogni tempo.

ASCOLI PICENO – Mattinata all’insegna dell’arte e della moda alla libreria Rinascita di Ascoli, che lo scorso sabato 2 marzo ha ospitato la presentazione di “Tutte le perle del mondo. Storie di viaggi, scambi e magnifici ornamenti”, il volume di Maria Giuseppina Muzzarelli, ex docente di Storia medievale, Storia delle città e Storia e patrimonio culturale della moda all’Università di Bologna, edito da Il Mulino.

In occasione della presentazione del suo ultimo libro, patrocinata dalla CNA di Ascoli Piceno, dal Comune e dai Musei civici di Ascoli, la professoressa Muzzarelli ha incontrato gli studenti e le studentesse dell’Ipsia “Sacconi”, presenti in gran numero in libreria per ascoltare le ultime novità su un tema molto vicino al proprio percorso di studi.

Una platea particolarmente curiosa, che Maria Giuseppina Muzzarelli ha saputo coinvolgere in uno straordinario viaggio nel mondo dell’arte alla riscoperta delle perle, simbolo di raffinatezza, lusso, purezza, fonte di ispirazione per artisti e scrittori e oggetto di culto per uomini e donne di ogni tempo.

Dai riferimenti artistici – immancabile il richiamo, tra gli altri, alla Venere di Botticelli, che fuoriesce da una conchiglia marina quasi fosse una perla, evocando nuove nascite – alle applicazioni pratiche nel campo della moda, l’approfondimento della professoressa Muzzarelli ha fornito ai giovani studenti spunti di riflessione e strumenti particolarmente utili in vista del completamento del loro percorso di formazione, gettando solide basi per un futuro inserimento nel mondo del fashion e dell’artigianato artistico.

Anche in quest’ottica, la mattinata è stata ulteriormente impreziosita dagli interventi della pittrice e ceramista, nonché vicepresidente della CNA di Ascoli Piceno e presidente CNA Artistico e tradizionale Marche, Barbara Tomassini e Alessandro Bianchini, sarto e componente di CNA Federmoda Ascoli Piceno, che a partire dalla propria esperienza professionale hanno arricchito il dibattito sul tema offrendo un’ampia panoramica sull’utilizzo delle perle in chiave artistica e sartoriale.

«Siamo felici di aver favorito una preziosa occasione di confronto tra gli studenti del territorio e Maria Giuseppina Muzzarelli, un’autentica istituzione in ambito culturale – afferma Irene Cicchiello, responsabile CNA Federmoda Ascoli Piceno – Per la professoressa Muzzarelli si è trattato, peraltro, di un gradito ritorno ad Ascoli, che grazie al contributo dell’associazione l’aveva accolta già nel dicembre 2022 in occasione dell’incontro “Le vie della seta nel Piceno”, dedicato alla bacologia.

Siamo convinti che trasmettere alle nuove generazioni il patrimonio artistico e il nostro saper fare sia essenziale per assicurare un futuro luminoso all’artigianato e all’imprenditoria del Piceno».

«Ancora oggi, arte e artigianato rappresentano un connubio indissolubile e irrinunciabile – dichiara Barbara Tomassini – Personalmente mi sento un’artista artigiana, al pari del mio maestro Dante Fazzini e dei pittori e scultori del passato, che da soli realizzavano le tele, i pigmenti o gli strumenti di lavoro. Per proseguire in campo professionale una tradizione antichissima, invito gli studenti con una forte passione per l’artigianato artistico a informarsi per tempo sulle possibilità offerte dai percorsi formativi nelle botteghe scuola dei maestri artigiani. Si tratta del primo passo di un cammino molto complesso, ma estremamente appagante e ricco di soddisfazioni».

