OFFIDA – L’Amministrazione comunale ha messo in campo diverse iniziative per iniziative per il mese della donna.

A partire dall’8 marzo, nelle scuole, con il laboratorio tenuto dalla scrittrice Rachele Ignesti e sabato 9, alle 10:30 al Serpente Aureo con la presentazione pubblica del suo libro “Il mio nuovo Principe Azzurro”: il racconto di una storia realmente accaduta, la storia si svolge nella città di Firenze, nella casa di Rachele, precisamente nella stanza da letto e le protagoniste sono appunto Rachele e sua figlia Sara. Il tema è la violenza alle donne. Interverrà il centro antiviolenza “Donna con te” di On the Road.

Domenica 10 marzo alle ore 17, sempre al Serpente Aureo ci sarà lo spettacolo “Una per tutte” a cura dello Iom di Ascoli Piceno che presta assistenza domiciliare gratuita ai malati oncologici. In occasione della giornata internazionale della donna, l’associazione ha ideato uno spettacolo di prosa, danza e musica per omaggiare la donna e ribadire ancora una volta il suo impegno contro la violenza sulle donne essendo un importante problema di sanità pubblica, oltre che una violazione dei diritti umani. “La violenza – commenta Ludovica Teodori, presidente dello Iom – ha effetti negativi a breve e a lungo termine, sulla salute fisica, mentale, sessuale e riproduttiva della vittima. Gli effetti della violenza di genere si ripercuotono sul benessere dell’intera comunità. Perché uno spettacolo a Offida? Innanzitutto, perché proprio qui da oltre 15 anni abbiamo un Punto IOM molto attivo e perché l’Amministrazione comunale ci ha sempre supportato e sostenuto credendo fortemente nel nostro lavoro”.

Lo spettacolo del 10 marzo sarà un momento quindi di riflessione e confronto su alcune tematiche molto care all’Associazione che negli anni ha ideato diverse azioni e progettualità rivolte alle donne e alla loro salute. Sul palco salirà la Compagnia dei DonAttori e le ballerine di Life for Dance.

L’ingresso costerà 1 euro (chi vorrà potrà donare di più).

“Con un momento di creatività come quello di domenica proviamo a costruire percorsi – commenta il Sindaco Luigi Massa – Lo Iom è un punto di riferimento di tante persone che hanno bisogno e vivono un momento di sofferenza: affianca la sanità pubblica in un momento difficile e offre servizi. Per la mia Amministrazione è una scelta ovvia mettersi a disposizioni di progettualità simili. Il Serpente Aureo è una piazza della cultura con momenti di crescita anche sociali. Gli spettatori potranno dare un contributo concreto e vivere un’occasione di crescita”.

“Come ultimo appuntamento di questo marzo dedicato alla donna – conclude l’Assessore alla Cultura, Isabella Bosano – il 17 marzo alle ore 15:30 in Piazza del Popolo, si terrà “Tracce di donna”. La passeggiata sonora nasce da un progetto di collaborazione di On the Road con l’associazione 7-8kili con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza della cittadinanza rispetto al tema della violenza maschile contro le donne. Attraverso una modalità immersiva: ascoltando le storie delle donne accolte dal Centro Antiviolenza raccolte dall’Associazione 7-8kili e adattate per la fruizione e l’ascolto in movimento, durante una passeggiata, che richiama non solo il percorso di uscita dalla violenza ma anche la possibilità di empatizzare e condividere la storia stessa. L’ascolto individuale diventa quindi un’azione collettiva, che stimola poi il confronto tra le persone partecipanti”.

