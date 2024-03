OFFIDA – “Ci siamo. Sono quasi passati i cinque anni di questa legislatura. Anni complicatissimi, direi drammatici, a causa di una vicenda storica straordinaria come la pandemia Covid-19 che ha interrotto e stravolto la programmazione della vita di ognuno di noi. Nonostante tutto non ci siamo fermati. Offida non si è fermata”.

Il Sindaco uscente e candidato alle prossime elezioni dell’8 e 9 giugno, Luigi Massa, ricorda un percorso dell’impegno Amministrativo che viene da lontano.

“Che è maturato, aggiornandosi nel corso degli anni, grazie al sostegno dei concittadini che hanno visto il gruppo Offida Solidarietà e Democrazia impegnato nell’assolvere al compito di rappresentanza di quelle esigenze, aspirazioni, progettualità – fanno sapere in una conferenza stampa svoltasi il 6 marzo – Caratteristiche che hanno reso Offida una realtà vivace, dinamica, concreta, solida e solidale”.

“Sono rimasti intatti l’impegno e la nostra determinazione – continua Massa – per completare i tanti progetti avviati per la nostra città e per pensarne e proporne di nuovi per i prossimi anni. Abbiamo tenuto e rilanciato per costruire opportunità”.

Con il nuovo manifesto “OffidAdesso”, Offida Solidarietà e Democrazia vuole sottolineare uno slancio dinamico, una nuova partenza, l’apertura e l’inclusione di un progetto che continuerà a basarsi su quattro pilastri fondamentali: Sociale, Cultura/Turismo, Sviluppo/Opere Pubbliche e Scuola.

Inoltre, potrà contare sull’ingresso di forze nuove che rinvigoriranno il progetto. “Con il gruppo della consigliera Simona Fioravanti– spiega il Primo Cittadino – abbiamo trovato negli ultimi 3 anni una condivisione di intenti che rispondessero alle esigenze della collettività, su cui oggi costruire un nuovo percorso. Ringrazio Coerenza per Offida per l’esempio che testimonia. Così si deve fare quando ci si accorge che c’è un progetto atto esclusivamente a fare gli interessi della comunità”.

“Quando si spendono alla stessa maniera energie e competenze per il bene della comunità – ribadisce Fioravanti – si può continuare a farlo insieme”.

Sullo stesso tono il Capogruppo di Offida Solidarietà e Democrazia Alessandro Straccia, la vice segretaria del Pd offidano Marica Cataldi e la segretaria del Circolo di Rifondazione Comunista Domiziana Acciarri, che aggiunge: “Supportiamo la candidatura di Massa: competenza e equilibrio sono le sue doti, in un periodo storico in cui spesso si tende a rispondere a problemi di grande complessità con degli slogan”.

Il Sindaco Massa in conclusione invita tutti all’incontro che si terrà sabato 16 marzo dalle ore 10 , nella Sala convegni dell’Enoteca regionale per avviare il percorso di partecipazione ed elaborazione programmatica e iniziare così la nuova avventura.

