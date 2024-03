ASCOLI PICENO – Si svolgerà, il prossimo 9 marzo presso il Teatro dei Filarmonici, il primo convegno dal titolo “Stati generali del turismo studentesco”.

L’evento, organizzato in occasione dei vent’anni dalla fondazione dell’agenzia “Giocamondo”, è stato presentato stamane presso la sala de Carolis e Ferri di Palazzo dell’Arengo.

Numerosi gli ospiti all’interno della giornata, tra cui Vincenzo Schettini, il prof. superstar de “La fisica che ci piace”.

Ad aprire la presentazione il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti: “Quella che si prospetta sarà un’occasione per confrontarci su tanti temi importanti, tra cui turismo, giovani e formazione. L’obiettivo è infatti quello di accrescere le soft skills dei ragazzi, determinanti ai fini di un loro prospero futuro lavorativo. Ringrazio pertanto l’agenzia “Giocamondo”, senza la quale non sarebbe stato possibile l’organzizzazione di quest’evento”.

A seguire l’intervento dell’assessore alla cultura, Donatella Ferretti: “Non posso che convenire con quanto detto poc’anzi dal sindaco in riferimento alla realtà di “Giocamondo”. Trattasi infatti di un’azienda leader del settore, il cui status è stato guadagnato attraverso il lavoro e impegno. Ritengo che si tratti di un successo che non sarebbe stato possibile senza una grande visione, la quale contraddistingue questo gruppo. Per quanto concerne l’evento di sabato, è nostra intenzione far conoscere ai ragazzi nuovi paesi e tradizioni; in particolare quelli con usi e costumi diversi da quelli italiani. Un’esperienza all’estero, per i ragazzi, non è più qualcosa di accessorio, ma fondamentale ai fini della costruzione del proprio futuro. Ritengo pertanto necessario mettere a disposizione di tutti i ragazzi tali opportunità, siano essi figli di famiglie più o meno abbienti. La responsabilità, in questo caso, è demandata al Governo centrale, il quale dovrà attingere al welfare”.

“Durante questi vent’anni, Giocamondo ha avuto una visione privilegiata delle vacanze studio degli studenti – ha asserito Stefano de Angelis, CEO della nota agenzia -. Da qui è emerso che tali attività sono fondamentali ai fini di una crescita personale e scolastica. È tuttavia vero che pochi – pochissimi – sono gli studenti che, per ragioni economiche, possono permettersi queste esperienze. Vogliamo pertanto che queste possano essere alla mercé di quanti più giovani possibili. Questa è la nostra mission ed il nsotro obiettivo”.

In conclusione è stato poi il turno di Elisa Farina, Presidente di Giocamondo: “Ringrazio il comune per averci voluto coinvolgere in questa iniziativa. È necessario porre uno sguardo anche al di fuori di quella che è la didattica frontale che si svolge all’interno delle mura scolastiche. Una didattica fondamentale, certo: ma non sufficiente ai fini di una crescita personale dei ragazzi. Il mondo riserverà grandi loro grandi sfide, sarà pertanto necessario un bagaglio di competenze notevoli. Noi, in questo senso, faremo di tutto per offrirgliele”.

