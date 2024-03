SAMPDORIA–ASCOLI, match valido per la 29^ giornata del Campionato Serie BKT è in programma lunedì 11 marzo, alle ore 20:30, al “Luigi Ferraris” di Genova

ASCOLI PICENO – Sarà Federico Dionisi de L’Aquila è l’Arbitro designato per dirigere SAMPDORIA–ASCOLI, match valido per la 29^ giornata del Campionato Serie BKT, in programma lunedì 11 marzo, alle ore 20:30, al “Luigi Ferraris” di Genova. Gli Assistenti sono Pasquale De Meo della sezione di Foggia e Paolo Bitonti di quella di Bologna. Quarto Ufficiale Luca Cherchi di Carbonia, al VAR Luigi Nasca di Bari, AVAR Lorenzo Maggioni di Lecco.

Mister Castori dovrà reinventare l’attacco dopo il forfait di bomber Pedro Mendes, il classe ’99 A seguito dell’infortunio riportato durante la gara con la Reggiana si è sottoposto ad esami di accertamento, che hanno evidenziato una lesione al tendine del retto femorale della coscia sinistra. IL portoghese avrà sicuramente alcune settimane di stop si attendono ulteriori accertamenti. Stagione terminata in anticipo? Sarebbe un grosso problema in più per i bianconeri dato che il centravanti è capocannoniere della squadra con ben 11 reti.

