Stadio “Ferraris” di Genova ore 20.30 si sfidano Sampdoria e Ascoli nel match valido per la 29° giornata del campionato di Serie B.

Blucerchiati senza gli infortunati Verre, Ferrari, Vieira, Benedetti, Pedrola, Murru, Piccini e Ricci. Bianconeri senza gli squalificati Viviano e Di Tacchio e gli infortunati Mendes, Gagliolo, Bogdan, Masini e Kraja. Torna a disposizione Nevstorovski e Tavcar.

FORMAZIONI UFFICIALI

SAMPDORIA (3-5-2): Stankovic; Leoni (65′ De Paoli,), Ghilardi, Gonzalez; Stojanovic, Kasami, Yepes, Darboe (59′ Esposito ), Barreca; De Luca, Alvarez (81’Borini). A disp.: Ravaglia, Giordano, Lotjonen, Askildsen, Conti, Girelli, Pozzato, Alesi, Ntanda. All. Pirlo

ASCOLI (3-4-2-1): Vasquez; Quaranta, Bellusci (81′ Vaisanen), Mantovani; Falzerano (81′ Celia), Valzania, Giovane, Zedadka; Rodriguez (72′ Maiga Silvestri), Caligara (65′ D’Uffizi); Duris (65’Nestorovski). A disp.: Bolletta, Sciammarella, Streng, Tarantino, Milanese, Bayeye, Tavcar. All. Castori

ARBITRO: Dionisi de L’Aquila

Reti: 10’Duris, 77′ Kasami, 84′ De Luca

NOTE: Ammoniti Quaranta (A), Stojanovic (S), De Luca (S), Vasquez (A), Espoisto (S.)

Spettatori 23.148 (di cui 18.229 abbonati) per un incasso di 229.816,98 € (rateo abbonamenti 200.234,98 €). Rec. 3’ pt, 5’ st

Sono 116 i tifosi bianconeri nel Settore Ospiti

Arbitro: Federico Dionisi della sezione de L’AquilA. Var: Luigi Nasca della sezione di Bari

CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

95′ termina il match sconfitta per i bianconeri che in questo momento sono terz’ultimi

92′ Vaisanen rischia grosso con un retropassaggio senza guardare verso VAsquez che riesce ad evitare il peggio in scivolata

88′ OCCASIONE SAMP errore clamoroso di Celia che tenta un dribbling verso l’interno sulla trequarti ma si fa estirpare la palla con Borini che servito da Esposito cerca un diagonale parato in due tempi da Vasquez

84′ GOL Sampdoria De Luca a centro area da solo infila a volo con un tap in di ginocchio sfruttando un cross dalla sinistra di Barreca ancora una volta la difesa bianconera non è attenta

77′ GOL SAMPDORIA, pareggia Kasami servito da Espoisto, dal limite dell’area non sbaglia con un perfetto destro sul primo palo

65′ doppio cambio Ascoli dento Nestorovski e D’Uffizi per Duris e Caligara. Cambio Samp fuori Leoni dentro De Paoli

63′ dalla rimessa laterale Esposito in area stoppa palleggia si gira e tira, alto sopra la traversa

62′ Bellusci anticipa Esposito in area per spazzare ma si fa male e chiede subito il cambio poi chiede di aspettare

60′ contatto in area dubbio tra Bellusci ed Esposito, non c’è penalty e su contropiede successivo Duris si divora il raddoppio calciando alto a porta vuota su servizio rasoterra di Rodriguez dalla sinistra

59′ Esce Darboe entra Esposito nella Samp

53′ mancino di prima ad incrociare da parte di Kasami dal limite dell’area, para Vasquez

46′ OCCASIONE SAMP, PALO punizione dal limite per la Samp, batte Alvarez, palo esterno c’era comunque Vasquez

PRIMO TEMPO

48′ fine primo tempo

47′ attacca la Samp con De Luca dal limite, il suo tiro viene deviato in corner, dall’angolo Leoni e po Kasami da distanza ravvicinata ci prova di testa, ma Vasquez blocca senza problemi

41′ Pericolosa la Samp con un potente sinistro dal limite dell’area di capitan Kasami, Vasquez si supera e mette in corner

37′ GOL ASCOLI annullato, Caligara filtrante per Duris che tocca per Rodriguez che infila in rete annulla tutto dopo revisione al VAR per offside

34′ Ammonito De Luca per fallo su Vasquez che rimane a terra

33′ OCCASIONE ASCOLI, PALO COLPITO DA RODRIGUEZ

30′ Ascoli in avanti con una punizione battuta da Falzerano e respinta da De Luca, sulla ribattuta arriva Giovane che però non centra la rete 29′ Giallo per la Samp. Ammonito Stojanovic 26′ Primo giallo della gara, ammonito Quaranta per un fallo a centrocampo su De Luca, salterà la prossima gara in quanto diffidato

19′ OCCASIONE SAMP ancora pericoloso KAsami sul secondo palo pronto a raccogliere un cross dalla destra, ci pensa Bellusci ad anticipare e mettere in corner, soffre l’Ascoli

16′ OCCASIONE SAMP, contropiede Samp con Darboe che crossa al centro area ma, si divora il gol Kasami a due passi da Vasquez, liscio e corner conquistato

13′ OCCASIONE ASCOLI con Falzerano che crossa dalla destra, Rodriguez attacca il primo palo e anticipa Leoni. il suo colpo di testa però termina sul fondo

10′ GOOOOOOOOOOOOOOL ASCOLI . Duris in area riceve palla, sterza si gira e tira in porta con il suo sinistro, la deviazione di Ghilardi è fondamentale perchè beffa Stankovic

6′ rimane a terra Mantovani dipo un colpo subito una sbracciata di De Luca a palla lontana ma l’arbitro non ascolta le proteste bianconere

5′ Corner battuto da Valzania ma troppo lungo per tutti

4′ secondo corner per l’Ascoli sempre grazie ad uno spunto di Rodriguez

2′ Rodriguez cerca un lancio sulla sinistra per Zedadka, primo corner che si traduce in un nulla di fatto

0′ Dopo un minuto di silenzio inizia il match. Ascoli con il completino bianconero e i calzettoni rossi.

