La commissione si è espressa unanime nei riguardi dei ragazzi con un voto di 100/100 ricevendo un plauso finale con congratulazioni per l’impegno svolto durante l’intero corso.

Il progetto Autarchia Alimentare prevede un’inclusione di ragazzi provenienti da tutto il mondo cercando di colmare il vuoto creatosi di professionisti nel settore turistico alberghiero e non solo. Il progetto porta in risalto la cucina Mediterranea e l’utilizzo di derrate solo del territorio creando una economia circolare: dall’agricoltura, all’allevamento, sino al nostro mare Adriatico.

Un plauso quindi agli allievi Ghassen Rebai (Tunisia), Mohamed Elmahalawey (Egitto) e Modou Ndiaye (Senegal) per l’impegno e la professionalità acquisita e un ringraziamento allo Chef Pino Rainone per la grande disponibilità a far crescere questi giovani cuochi.