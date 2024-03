Sampdoria batte Ascoli 2 a 1, la lotta salvezza per i bianconeri, ora in piena zona retrocessione, si fa davvero dura. Un finale amaro per mister Castori

GENOA- Sampdoria batte Ascoli 2 a 1, la lotta salvezza per i bianconeri, ora in piena zona retrocessione, si fa davvero dura. Un finale amaro per mister Castori, Ascoli in vantaggio al decimo con Duris, parte forte il Picchio che spinge in avanti in un primo tempo in cui rischia poco, solo Kasami si rende pericoloso per i padroni di casa, divorandosi anche un gol. I bianconeri colpiscono anche un palo con Rodriguez, al quale poi viene anche annullato un gol per offside.

Seconda frazione in cui il Picchio si spegne e la Sampdoria prende sempre più campo e fiducia, sopratutto devastante l’ingresso di Sebastiano Esposito che cambia volto al match, continua ad attaccare la Samp lo stesso esposito assiste Kasami nel gol che vale il pareggio al’77° e poi all’84à è De Luca con un tap in lasciato solo davanti alla porta a ribaltare e chiudere la gara. Tre punti per i blucerchiati e ancora una sconfitta amara per il Picchio.

Poche le idee in avanti e troppi gli errori difensivi di concentrazione, sul primo gol Quaranta respinge di testa un lungo lancio verso il centro servendo cosi Esposito che poi serve De Luca sul primo gol. Secondo gol subito da De Luca lasciato completamente solo in area piccola da Quaranta. Nel finale anche Celia commette un errore di concetto dribblando verso l’interno sulla trequarti e dando via ad un pericoloso contropiede, poi nel recupero anche Vaisanen cerca con un retropassaggio pericoloso in area Vasquez, che salva tutto in scivolata anticipando l’attaccante avversario.

Questo il commento di Mister Castori al termine di Sampdoria-Ascoli:

“Il rammarico è grande perché abbiamo giocato una partita straordinaria per intensità e mentalità. Siamo andati in vantaggio, abbiamo preso un palo, un gol annullato dal VAR, l’occasione netta di Duris. Poi è cambiata la partita, sull’1-1 ci si è messo l’infortunio di Bellusci, ho inserito Vaisanen, che aveva accusato un problema all’adduttore. Ieri Streng ha avuto il virus influenzale ed è arrivato oggi, stamattina l’infortunio di Botteghin. Disputare a Genova una grande partita e non prendere neanche un punto fa triplicare il rammarico. Non credo meritassimo di perdere, giocare meglio di così è dura, ma dobbiamo insistere, la squadra è viva e non sempre andrà così”.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.