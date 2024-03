ASCOLI PICENO- Dopo il primo allenamento sostenuto al Picchio Village si presenta agli organi di stampa il neo allenatore dell’Ascoli, Massimo Carrera.

Arrivato dopo l’esonero di mister Castori, il tecnico dovrà guidare la squadra alla salvezza. Carrera è così il terzo allenatore di questa travagliata stagione bianconera.

Preparato atletico, Paradisi. Match analyst, Luzi

Il presidente Neri:”Innanzitutto un grande ringraziamento a mister Castori perdona di grande spessore e il suo staff le cose non sono andate come speravamo le scelte sono state fatte per l’interesse della società. Abbiamo da affrontare nove turni, la nostra attenzione deve essere concentrata solo su questo. Ci prendiamo la responsabilità di tutto quello che è successo. Dobbiamo trovare le soluzioni. Dobbiamo centrare l’obiettivo di mantenere la categoria e sono sicuro che le manterremo. Sono le stesse parole che ho detto a maggio 2020, tutti si sono stretti intorno e ci fu da parte di tutti quelli che amano l’Ascoli calcio.”

“Perché mister Carrera, perché sono sicuro che tutti insieme arriveremo a centrare l’obiettivo. Contratto fino al 30 giugno 2025.”

Il neo allenatore,Carrera:”Ho accettato questa sfida per me sono nove finali. Dobbiamo cercare di rimontare le squadre che ci sono davanti e vedendo la squadra contro la Sampdoria penso che abbia tutte le qualità fisiche e morali per centrare questo obiettivo sono fiducioso. Siamo a disposizione della squadra per cercare di trovare ogni soluzione per salvarci. Sono cresciuto con il 3-5-2 di Conte ma si devono mettere i giocatori giusti nelle posizioni giuste per fargli dare il cento per cento.”

“C’è pressione non abbiamo tempo, non ho visto altre partite ho già inquadrato la situazione e con il Ds ho parlato e conosco pregi e difetti della squadra. Darò continuità al lavoro fatto mettendo qualcosa di mio qualche dettaglio che possa fare la differenza. Nella corsa salvezza ci sono tante squadre e dobbiamo giocare pensando che non ci sia un domani. Il senso di appartenenza e professionalità può fare la differenza”

“Conoscevo già Botteghin avevo cercato di prenderlo all’Aek Atene. Devo vedere le sue condizioni fisiche nessuno ha il posto assicurato. So che ci sono giocatori fuori rosa vedremo il da farsi. Ho visto i giocatori non demoralizzata e vogliosa di riprendersi ciò che è stato perso.”

“In attacco? Lavoriamo abbiamo tre giorni per lavorare cercherò di capire chi può fare meglio la fase offensiva e cercare la via del gol.”

“Ho accettato subito ho detto sì senza guardare la classifica. Col professore cerchiamo di capire da cosa derivano gli infortuni per non ripetere gli errori se deriva dall’allenamento.”

“I tifosi? Posso assicurare che la squadra farà di tutto per salvarsi e giocheremo fino alla morte, gli alibi sono dei perdenti”

