ASCOLI PICENO – Grande partecipazione per l’inaugurazione della nuova sede della CNA Picena di Via Indipendenza 7. Sono stati infatti in molti, tra autorità e cittadini, a presenziare all’evento svoltosi nella giornata di ieri.

Tra queste il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, il quale ha voluto porre i suoi più calorosi auguri ad una associazione che, da molti anni a questa parte, rappresenta un collante tra aziende e cittadini.

Queste le sue parole: “La nostra città sta acquisendo una notevole centralità a livello imprenditoriale, e l’inaugurazione di questa sede ne è la riprova. Sono infatti molti gli artigiani che, nell’ultimo periodo, hanno scelto di investire nel nostro territorio. Segno inequivocabile della crescita – economica e sociale – di Ascoli. Il rapporto tra il comune e la CNA è certamente proficuo, grazie al quale viene data la possibilità di ricevere formazione e credito per gli artigiani”.

“La nostra è un’associazione molto inclusiva, che si prefigge, ormai da anni, di essere presente nei territori; in particolare quelli più nevralgici del Piceno – ha dichiarato Arianna Trillini, presidente della CNA Picena -. Questa sede rappresenta perfettamente lo sviluppo che questa ha avuto sul territorio. Ad oggi, contiamo infatti 5300 iscritti tra cittadini ed artigiani. Non solo: prossimamente apriremo un nuovo punto a Castel di Lama – territorio strategico sito tra Ascoli e San Benedetto – , il quale sarà dedicato alla formazione e all’interscambio per le iniziative che prenderemo insieme. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il clima di grande collaborazione in cui lavoriamo giornalmente. La nostra mission è dunque quella di essere il più presenti possibile, dimodoché si possa rafforzare l’intesa tra cittadini ed imprese”.

In conclusione è stato poi il turno di Paolo Silenzi, noto imprenditore, nonché Presidente di CNA Marche.

Queste le sue dichiarazioni: “Quello attuale è un momento importante e di grande impegno per la CNA Picena. Allo stato attuale, si rende necessario aprire nuove sedi, in modo da poter presidiare più efficacemente il territorio ed ascoltare i cittadini. In sede regionale discutiamo delle problematiche che maggiormente affliggono le imprese. E queste richieste andranno necessariamente tramutate in offerte e soluzioni congrue. Ciò che più conta, al momento, è fare massa critica e rappresentare le persone. La nostra è un’associazione seria e credibile, che, non a caso, opera da oltre 75 anni in questo settore. Faccio pertanto i miei migliori auguri a tutta la presidenza per questa nuova sfida”.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.