OFFIDA – La giusta alimentazione? La trovi a scuola, grazie a sinergie nutrizionali, ambientali e non solo. A Offida parte il progetto “Reduce” un percorso di miglioramento dei consumi alimentari a scuola, per diffondere la cultura del cibo sano e sostenibile, attraverso la condivisione di valori comuni e di buone pratiche.

Nella settimana dal 18 al 22 marzo, gli alunni della primaria tempo pieno, in collaborazione con gli insegnanti ed il personale di cucina, effettueranno una pesatura degli scarti a mensa, con l’obiettivo di prendere coscienza di quanto le loro azioni come singoli influiscano sull’ambiente in cui vivono, intrecciando cambiamento individuale e trasformazione sociale.

L’azione, inserita nel Piano Regionale della Prevenzione 2020-25 all’interno del Programma “Scuole che Promuovono Salute”, proposta dall’UOC SIAN AST di AP, è stata accolta dal comune di Offida perché ha riconosciuto quei principi che da tempo si impegna a perseguire.

“In questa ottica – commenta il Sindaco Luigi Massa – l’Amministrazione Comunale in passato ha già intrapreso varie azioni: l’approvazione del nuovo Regolamento per l’istituzione della Commissione Mensa (2021); la certificazione di mensa biologica, per aver investito investito su prodotti di qualità; gruppo di lavoro ispirato al modello di Progettazione Partecipata intersettoriale, in collaborazione mondo sanitario e scolastico”.

Proprio grazie alla progettazione partecipata, iniziata ad agosto 2022, sono state focalizzare le “disordinate” abitudini alimentari dei bambini dell’età scolare, si è deciso di aumentare i consumi secondo il modello della Dieta mediterranea e si è deciso di indagare sulla dimensione e le dinamiche dello spreco alimentare della mensa scolastica.

Con progetto Reduce (Ricerca Educazione e ComunicazionE) si farà una valutazione del cibo sprecato che potrà innestare la ricerca integrata di miglioramenti del servizio di ristorazione. Il kit didattico previsto permetterà di integrarsi ai contenuti della programmazione didattica per la scuola primaria, declinabile in base alle specificità delle diverse materie di insegnamento e alle differenti classi di età.

