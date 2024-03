La manifestazione, a ingresso libero, si snoderà per le vie della frazione, sabato 23 marzo, a partire dalle ore 20.30

SPINETOLI – Con l’avvicinarsi della Pasqua, torna per le strade di Pagliare del Tronto “L’uomo della croce”, rappresentazione vivente degli ultimi attimi della vita di Cristo, a cura dell’associazione Freedom.

La manifestazione, a ingresso libero, si snoderà per le vie della frazione, sabato 23 marzo, a partire dalle ore 20.30.

Saranno 100 i figuranti che metteranno in scena 19 ambientazioni tra cui l’Ultima Cena, la Via Crucis con la Crocifissione e ovviamente la Resurrezione. Quest’anno sarà rappresentata anche la resurrezione di Lazzaro. In tutto sono 130 i volontari che da diverse settimane sono alle prese con costumi, scenografie e prove generali.

L’evento, tra i più caratteristici del Centro Italia nel periodo pasquale, si ispira al celebre film “Gesù di Nazareth” di Franco Zeffirelli. L’Associazione Freedom raccoglie l’eredità della manifestazione con la collaborazione dalla Parrocchia San Paolo, il patrocinio del Comune di Spinetoli e il contributo del BIM Tronto. Caloroso anche il sostegno materiale e umano della comunità, delle associazioni e attività del territorio. Il Nucleo Protezione Civile Carabinieri di Spinetoli garantirà il servizio d’ordine.

“L’uomo della Croce – commenta l’Assessore Germana Gagliardi – è ormai una manifestazione consolidata del nostro territorio che unisce tradizione, cultura e spiritualità in uno spettacolo meraviglioso, curato nei minimi dettagli. Il pubblico si ritroverà immerso nella Gerusalemme di 2000 anni. Ringrazio Valentina Cavucci, presidente della Freedom l’associazione che da quest’anno prende in mano ufficialmente le redini della manifestazione, e Raffaella Camaioni che cura la regia dell’evento”.

“Da Sindaco di questa comunità – conclude Alessandro Luciani – non posso che essere orgoglioso nel vedere un gruppo di persone che si spende con passione e abnegazione per il nostro paese, per dar vita a un evento che appartiene alla nostra storia e cultura. Vi aspettiamo”.

IL PERCORSO

Largo Straccia (nei pressi dell’Isola Ecologica) – Gesù e gli Apostoli: Beatitudini e Padre Nostro;

La resurrezione di Lazzaro

Piazza Sant’ Andrea – Accampamento romano;

Via Vittorio Emanuele II – Ingresso a Gerusalemme e antico mercato;

Chiesa di Sant’ Antonio – Ultima Cena;

Piazza C.A. Dalla Chiesa – Orto degli ulivi;

Piazza Kennedy – Sinedrio, pretorio e flagellazione;

Via De Gasperi – Salita a calvario;

Parco San Paolo – Crocifissione;

Chiesa San Paolo – Resurrezione.

Tutte le informazioni si possono trovare sulle pagine Facebook e Instagram “L’uomo della Croce” e “Associazione Freedom”.

